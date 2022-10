Kalisz: Oszukani przez dewelopera doczekali się aktów notarialnych

42 rodziny oszukane przez dewelopera przystąpiły do podpisywania aktów notarialnych i mogą zamieszkać we własnych domach – powiedziała adwokat Karolina Skrzypczyńska, reprezentująca mieszkańców.

Osiedle Dębowe w postaci szeregowych domów u zbiegu ulic Raciborskiego i Dybowskiego w Kaliszu miało zostać oddane do użytku w 2018 r.

Sprawę zgłoszono do Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp.

Zarzuty w sprawie usłyszała też notariuszka z Kalisza, która sporządzała umowy dotyczące zakupu lokali.

Kiedy na nieruchomość zaczęli wchodzić inni wierzyciele Skrzypczyńska przekonała ludzi, że najlepszym rozwiązaniem będzie przeprowadzenie postępowania upadłościowego.

Mieszkańcy przyznali, że ta sytuacja doprowadziła wielu z nich do załamania nerwowego i depresji.

To bardzo złożona sprawa. Przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez determinacji oszukanych

Podkreśliła, że chodzi o pierwsze osiedle w Polsce, którego budowę udało się dokończyć w toku postępowania upadłościowego. "Przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez determinacji oszukanych rodzin, pomocy władz miasta i syndyka" - dodała mec. Skrzypczyńska.

Mieszkańcy chcieli przejąć inwestycję na własność i znaleźć nowego dewelopera, ale nikt nie chciał podjąć się dokończenia budowy

Sprawę zgłoszono do Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp., która po wielu miesiącach śledztwa skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko deweloperowi 48-letniemu Sebastianowi O.

Zdaniem prokuratury podejrzany oszukał ludzi. Postawiono mu trzy zarzuty: oszustwo na szkodę nabywców mieszkań oraz kontrahentów realizujących budowę, niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości reprezentowanej przez niego spółki oraz zatajenie przed nabywcami informacji o obowiązku przyjmowania wpłat na otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy. W prokuraturze toczy się też wątek dotyczący upłynnienia majątku przed ogłoszeniem upadłości. Działkę, za którą deweloper mógłby zainkasować prawie 10 mln zł, sprzedał za 1,2 mln.

Zarzuty w sprawie usłyszała też notariuszka z Kalisza, która sporządzała umowy dotyczące zakupu lokali. Okazało się, że w przygotowanych aktach zawarła zapis, że kupujący zgadzają się na wpłatę pieniędzy na rachunek spółki zamiast tylko na rachunek powierniczy. To ochroniłoby kupujących przed nieuczciwymi praktykami deweloperskimi. Bank uwalniałby środki dopiero po ukończeniu kolejnych etapów budowy. Tymczasem pieniądze trafiały na rachunek dewelopera, który bez żadnego nadzoru mógł je wydawać na dowolny cel.

"Udało się przekonać syndyka Waldemara Mirowskiego, aby nie sprzedawał osiedla za bezcen, tylko dokończył deweloperskie przedsięwzięcie. Gdyby się nie zgodził, ludzie dostaliby zaledwie 10 procent włożonych pieniędzy" - powiedziała.

Dzięki pomocy władz miasta przedsięwzięcie dokończyło Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Z uwagi na fakt, że deweloper wybudował osiedle niezgodnie z projektem, konieczne było przygotowanie dokumentacji zastępczej, aby uniknąć wyburzenia istniejących już konstrukcji. "Jak pierwszy raz przyjechaliśmy na budowę, to ręce nam opadły. Był to obraz rozpaczy, ludzie włożyli dorobek swojego życia i musieli jeszcze na to patrzeć. Tu wszystko się sypało, do pomalowanych mieszkań lała się woda" - powiedział prezydent Krystian Kinastowski.

Koszty dokończenia budowy pokrywali mieszkańcy. Ich wysokość uzależniona była od wielkości mieszkania, ale również od konieczności wykonania wielu prac poprawkowych. Średnio rodzina musiała dołożyć po 100 tys. zł do mieszkania, za które wcześniej już zapłaciła.

Mieszkańcy przyznali w rozmowie z PAP, że ta sytuacja doprowadziła wielu z nich do załamania nerwowego i depresji. Wielu nadal czuje ból, smutek i złość. Żeby udźwignąć kredyty i niespodziewane koszty muszą dorabiać w kilku miejscach pracy. Ale - jak twierdzą - najgorsze za nimi.

"Podpisujemy akty notarialne. Mieszkania będą nasze" - powiedzieli. Na wejściu na teren osiedla powiesili baner z hasłem "Nareszcie w swoim domu".

