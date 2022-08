Kanał przez Mierzeję Wiślaną ruszy 17 września

Trwają prace przy budowie II etapu drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Obecnie wykonywane są roboty hydrotechniczne, jak pogrążanie ścianek szczelnych i ich kotwienie, roboty mikropalowe oraz roboty żelbetowe. Zaawansowanie tego etapu inwestycji wynosi ok. 50 proc.

Jednym z elementów inwestycji łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską są prace na rzece Elbląg wraz z budową obrotowego mostu w Nowakowie.

- Już niedługo, bo 17 września otworzymy kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną. To pierwszy etap wielkiego projektu, jakim jest budowa nowej drogi wodnej, która umożliwi otwarcie portu w Elblągu na Bałtyk. Jednym z elementów inwestycji łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską są prace na rzece Elbląg wraz z budową obrotowego mostu w Nowakowie – mówi wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk. - Szczególnie cieszy mnie to, że prace w ramach tego zadania również prowadzone są zgodnie z harmonogramem, a zawansowanie robót osiągnęło już półmetek – dodaje.

Zakres prac II etapu inwestycji obejmuje przebudowę istniejącego toru wodnego na rzece Elbląg w zakresie obudowy brzegów, które docelowo przejmą funkcje ziemnych wałów przeciwpowodziowych, a także budowę przystani niskich, ułatwiających dostęp do rzeki oraz budowę mostu obrotowego nad rzeką Elbląg w Nowakowie, wraz ze zmianami układu drogowego.

- Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską wchodzi w decydujący etap. Elementem bardzo ściśle związanym z drugim etapem jest droga powiatowa oraz most w Nowakowie, który budujemy jako nową przeprawę. Obecnie wykonywana jest konstrukcja stalowa w miejscu prefabrykacji. Na miejscu mamy wykonane konstrukcje żelbetowe wszystkich podpór. Trwają roboty wykończeniowe związane z tymi podporami – komentuje zastępca pełnomocnika do spraw realizacji projektu z Urzędu Morskiego w Gdyni Andrzej Małkiewicz.

Rozwój gospodarczy portów

Celem inwestycji jest m.in. zwiększenie atrakcyjności gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego, a w szczególności Elbląga i portu w tym mieście. Nowe rozwiązanie infrastrukturalne ma być motorem rozwoju gospodarczego całego regionu. Według założeń, budowa nowej drogi wodnej stworzy szansę na rozwój gospodarczy dla wszystkich portów Zalewu Wiślanego. Znacząco skróci także szlak wodny na Bałtyk, obecnie prowadzący przez Cieśninę Piławską - o prawie sto kilometrów.

Po zakończeniu całości prac droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską umożliwi wpływanie do portu w Elblągu jednostek o długości do 100 metrów oraz do 20 metrów szerokości i zanurzeniu 4,5 m.

Umowa między inwestorem, czyli Urzędem Morskim w Gdyni a wykonawcą, którym jest firma Budimex, została podpisana w kwietniu ubiegłego roku. Wartość kontraktu wynosi ponad 574 mln zł, a czas przewidziany na jego realizację to 24 miesiące.

