Katastrofa jest blisko. Cementownie mogą stanąć już za kilka tygodni

Branża cementowa apeluje do rządu o zapewnienie dostaw węgla niezbędnego do kontynuowania produkcji. Potrzeba 200-250 tysięcy ton. Zapasy paliwa zgromadzone w cementowaniach pozwalają na pracę przez najbliższych kilka tygodni.

Produkcja cementu w tym roku w Polsce przekroczy 19 milionów ton.

Brak możliwości zaopatrzenia cementowni w węgiel oznacza katastrofę dla całej branży.

Import węgla z innych niż rosyjski kierunków jest możliwy, ale wiąże się z ograniczeniami i komplikacjami.

Zgodnie z przewidywaniami Stowarzyszenia Producentów Cementu w tym roku produkcja w 12 polskich cementowaniach wyniesie około 19 milionów ton. W 2021 roku było to 19,3 milionów ton. Roczne zużycie, z uwzględnieniem specjalnych cementów technicznych, wyniosło 20 milionów ton, z czego niemal 600 tysięcy ton stanowił import z Białorusi oraz w niewielkiej skali z Rosji.

Już w lipcu poseł PSL Paweł Bojda przedstawił w Sejmie alarmujące informacje dotyczące potencjalnego ograniczenia produkcji przez zakłady cementowe. Informował wówczas, że branża cementowa ma zapasy węgla do końca sierpnia.

- Jak0 stowarzyszenie szacujemy, że w tym roku produkcja w polskich cementowaniach będzie na zbliżonym poziomie, jak w roku minionym i przekroczy 19 milionów ton. Do wytworzenia takiej ilości cementu wykorzystuje się około 3 milionów tak zwanych paliw alternatywnych oraz 500 tysięcy ton węgla kamiennego. Skoro do końca roku pozostało nam 5 miesięcy, zapotrzebowanie na ten surowiec całej branży szacuję na 200-250 tysięcy ton. Apelujemy do agencji rządowych, żeby w trudnym okresie pamiętały także o nas, żeby miały na uwadze przemysł cementowy - powiedział WNP.PL ekspert Stowarzyszenia Producentów Cementu Dariusz Konieczny.

Węgiel kamienny jest praktycznie nie do zastąpienia w procesie technologicznym przy wytwarzaniu bardzo wysokich temperatur (rzędu 1,8 tysiąca stopni) niezbędnych do stopienia skał wapiennych. W przypadku produkcji cementów specjalistycznych konieczne jest uzyskanie temperatur przekraczających 2 tysiące stopni. Węgiel w tych procesach stanowi 10-20 procentach surowca energetycznego, reszta to paliwa alternatywne.

- Mamy wieloletnie kontrakty na dostawy naszego węgla do polskich cementowni. Realizujemy na bieżąco wysyłkę do odbiorców zgodnie z umowami. Mogę powiedzieć, że naszym obecnym priorytetem są gospodarstwa domowe, ciepłownictwo i energetyka, ale nie ma mowy o zrywaniu kontraktów z branżą cementową. Zgodnie z naszymi możliwościami, o czym informujemy naszych partnerów handlowych, dostawy są na poziomie 80-100 procent ustalonych wielkości - stwierdził w rozmowie z WNP.PL rzecznik PGG Tomasz Głogowski.

Część cementowni nie była jednak do tej pory klientami PGG i na ich zapytania o możliwość zakupu węgla dostawca musi odpowiadać negatywnie.

Cementownie niechętnie wypowiadają się na temat swoich zapasów węgla, traktując to jako informację wrażliwą. Warto pamiętać, że polskie zakłady produkcyjne należą do zagranicznych koncernów, które od kilku miesięcy dostrzegały problem z zaopatrzeniem w węgiel po wprowadzeniu przez Unię Europejską embarga na handel z Rosją.

Nie jest wykluczone, że brakujące ilości węgla rosyjskiego zostały zamówione w ramach globalnych dostaw na przykład do portów ARA lub portów na Bałtyku. Problemem może być jednak brak możliwości szybkiego transportu surowca koleją, ponieważ brakuje wagonów, a infrastruktura portowa nie jest przygotowana do przyjmowania takiej ilości statków.

Biorąc pod uwagę planowane inwestycje, sensownym rozwiązaniem mogłoby być wpisanie produkcji cementu na listę branż o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki.

