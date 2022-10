Katowice: Do października 2023 r. nowa droga na skraju os. Paderewskiego

Do października 2023 r. na skraju os. Paderewskiego w Katowicach ma powstać droga wzdłuż prowadzonych tam w ostatnich latach inwestycji deweloperskich – wynika z informacji katowickiego magistratu. Inwestycja za blisko 7 mln zł wiedzie przy rekreacyjnym terenie Doliny Trzech Stawów.

"Część osiedla Paderewskiego w rejonie ulicy Pułaskiego i Sikorskiego to miejsce o szczególnej charakterystyce. Na natężenie ruchu wpływa tu nie tylko duża liczba mieszkańców, ale także sąsiedztwo Doliny Trzech Stawów, która, zwłaszcza w sezonie wiosenno-letnim, przyciąga licznych gości" - napisał Dawid Kwiecień ze spółki Katowicka Agencja Wydawnicza, której jednym z zadań jest informowanie o działalności innych miejskich jednostek i spółek.

"Teraz poruszanie się w tym miejscu - niezależnie czy chodzi o kierowców, rowerzystów czy pieszych - ma ulec zdecydowanej poprawie. Miejska spółka Katowickie Inwestycje S.A. prowadzi prace, których efektem będzie nowy układ komunikacyjny" - zapowiedział w poniedziałek Kwiecień.

Inwestycja podzielona jest na etapy. Pierwszy dotyczy "budowy układu drogowego wraz ze ścieżką rowerową, chodnikiem i parkingami" wzdłuż ul. Pułaskiego, od ul. Granicznej do ul. Szeptyckiego. Drugi obejmuje teren między ul. Szeptyckiego i ul. Sikorskiego. "Tam trwają prace dotyczące budowy ścieżki rowerowej oraz chodnika wraz z oświetleniem i kanałem technologicznym" - uściślił przedstawiciel Katowickiej Agencji Wydawniczej dodając, że w obu etapach zakładana jest też zieleń.

Prace wiążą się ze zmianami w organizacji ruchu: obecnie ul. Pułaskiego od ul. Granicznej do ul. Szeptyckiego jest wyłączona z ruchu, co nie dotyczy mieszkańców przyległych posesji, pojazdów budowy oraz pojazdów zarządców terenu. Na odcinku od ul. Szeptyckiego do ul. Sikorskiego piesi są odsyłani na chodnik biegnący wzdłuż stawu.

Etap prac między ul. Graniczną a ul. Szeptyckiego ma zostać ukończony w październiku przyszłego roku. "Ścieżka rowerowa", chodnik oraz miejsca postojowe na odcinku od ul. Szeptyckiego do ul. Sikorskiego mają być gotowe pół roku wcześniej, czyli w kwietniu 2023 r.

