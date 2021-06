Katowice: Powstaje ponad 13 km nowych tras rowerowych

Ponad 13 kilometrów nowych tras rowerowych powstanie w tym roku w Katowicach w ramach rozbudowy istniejącej, niespełna 180-kilometrowej sieci. Na nową infrastrukturę rowerową samorząd przeznacza 14 mln zł - ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej.

"Docelowym planem jest połączenie wszystkich dzielnic miasta komfortowymi drogami rowerowymi z centrum" - zapowiedział prezydent Katowic Marcin Krupa, podkreślając, że rozbudowa sieci tras rowerowych to element wspierania przez miasto zrównoważonego transportu.

"Katowice są miastem przyjaznym rowerzystom, a jednoślady traktujemy nie tylko jako sposób rekreacji, ale także jako środek transportu. Każdego roku rozwijamy sieć wypożyczalni i przeznaczamy znaczne środki na rozbudowę infrastruktury rowerowej" - wskazuje prezydent miasta.

Jedną z realizowanych w tym roku inwestycji rowerowych jest połączenie śródmiejskiej strefy "Tempo 30" z węzłem przesiadkowym w dzielnicy Brynów. Trasa ma służyć rowerzystom podróżującym z południowych dzielnic do ścisłego centrum Katowic. Powstająca droga dla rowerów połączy od południa istniejącą trasę z węzłem przesiadkowym Brynów, biegnąc dalej wzdłuż ulicy Kościuszki. Koszt tej inwestycji to 1,7 mln zł, a długość nowej trasy wynosi 1,4 km.

Rozpoczęły się także - zaplanowane do października - roboty związane z budową odcinka drogi rowerowej wzdłuż ulicy Kościuszki między ulicami Gawronów i Ceglaną. Trasa powstanie od strony jezdni, co oznacza zwężenie pasów ruchu w tym rejonie i likwidację ok. 10 miejsc postojowych dla samochodów.

Inny realizowany projekt służy ułatwieniu ruchu rowerowego pod rondem gen. Jerzego Ziętka w ścisłym centrum miasta, nieopodal hali Spodka. Nowa droga powstanie od strony deptaka prowadzącego wzdłuż ulicy Chorzowskiej, przy tzw. niebieskich blokach. Planowana jest tam budowa pochylni rowerowej, umożliwiającej wygodny zjazd pod rondo i wyjazd spod niego. Koszt tego przedsięwzięcia to ok. 3,4 mln zł. W drugiej połowie czerwca miasto wybrało wykonawcę inwestycji, zaś początek prac zaplanowano na sierpień.

Z punktu widzenia komunikacyjnego kluczowe będą dwie nowe drogi rowerowe. Pierwsza, 1,5-kilometrowa, połączy ulicę Gospodarczą (od tymczasowego przystanku autobusowego) do osiedla Paderewskiego (ulice Graniczna i Pułaskiego) - inwestycja ma kosztować ok. 1,9 mln zł. Druga trasa o długości 2,4 km połączy dzielnice Giszowiec i Nikiszowiec wzdłuż ul. Szopienickiej. Wartość tej inwestycji to 6 mln zł. Przetarg na jej wykonanie ma być ogłoszony na przełomie lipca i sierpnia.

Ponadto trwają odbiory trasy rowerowej wzdłuż alei Korfantego, na odcinku od ul. Telewizyjnej do Gnieźnieńskiej. Inwestycja została ukończona w maju. Pozwoli ona nie tylko skomunikować północne dzielnice Katowic z Parkiem Śląskim, ale jest też fragmentem drogi rowerowej, którą w przyszłości z tej części miasta będzie można dojechać do śródmieścia. Trasa ma 1,3 km długości i na pętli Alfreda łączy się z istniejącym 700-metrowym odcinkiem drogi rowerowej prowadzącej wzdłuż ul. Telewizyjnej do Parku Śląskiego.

Wczesną wiosną oddano do użytku drogę rowerową wzdłuż ul. Lotnisko. Ma ona 1,1 km długości i ułatwia rowerzystom dojazd do Doliny Trzech Stawów. W kolejnych latach stanie się fragmentem znacznie większej drogi rowerowej, która połączy os. Paderewskiego z Nikiszowcem.

Zakończyła się też budowa drogi rowerowej przez dzielnicę Podlesie.

Ważnym dla rozwoju katowickiej sieci dróg rowerowych projektem jest przejęcie przez samorząd gruntów po kolei piaskowej, należących do spółki CTL Maczki-Bór. Umożliwi to powstanie drogi rowerowej o parametrach velostrady z dzielnicy Giszowiec w kierunku centrum przesiadkowego Brynów, z połączeniem do Katowickiego Parku Leśnego. W lipcu planowane jest ogłoszenie przetargu na wybór firmy, która przygotuje dokumentację projektową tego przedsięwzięcia.

