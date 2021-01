Katowice: Rozpoczyna się nabór najemców mieszkań na osiedlu Nowy Nikiszowiec

Nabór najemców 513 mieszkań, powstających w ramach rządowego programu mieszkaniowego na katowickim osiedlu Nowy Nikiszowiec, rozpoczyna się w poniedziałek o godz. 10. – przekazała PAP spółka PFR Nieruchomości.

Rozpoczęta ponad dwa lata temu inwestycja jest największą w Polsce powstającą w ramach rynkowej części rządowego programu Mieszkanie Plus. Mieści się w pobliżu jednego z najbardziej rozpoznawalnych zabytkowych osiedli robotniczych w kraju - ponad 100-letniego Nikiszowca, na blisko 5,5-hektarowej działce przy ul. Górniczego Dorobku.

Rozpoczęcie naboru najemców było kilkakrotnie przesuwane. Ostatecznie w pierwszej połowie grudnia spółka PFRN podała, że ruszy on w poniedziałek 11 stycznia. Bezpośrednio przed rozpoczęciem naboru przedstawiciele spółki przekazali PAP, że przyjmowanie wniosków rozpocznie się w poniedziałek o godz. 10. Zakończy się natomiast 31 stycznia.

"Chcemy, by cały proces potrwał cztery miesiące tak, byśmy w maju mogli rozpocząć zawieranie umów najmu" - podkreśliła członek zarządu PFR Nieruchomości Krystyna Wąchała-Malik. "Do końca stycznia zbieramy wnioski, a następnie katowicki samorząd nadaje im punkty w oparciu o kryteria przyjęte w uchwale Rady Miasta. Następnie sprawdzana jest zdolność czynszowa potencjalnych najemców" - wyjaśniła przedstawicielka spółki.

Pierwsza część naboru odbędzie się online. Wnioski można składać poprzez stronę katowice.mdr.pl, a także za pomocą strony katowickiego magistratu. Dla osób, które nie posługują się internetem, ma zostać uruchomiony system pomocy telefonicznej. Warunkiem ubiegania się o najem mieszkania jest złożenie wniosku do końca stycznia 2021 r. i dostarczenie dokumentów do końca lutego.

Pierwszy etap naboru to przyznanie punktów na podstawie kryteriów społecznych przyjętych przez katowicki samorząd. Następnie miasto przeprowadzi weryfikację i przygotuje listę wniosków uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów. Wśród ubiegających się o mieszkania na Nowym Nikiszowcu na dodatkowe punkty mogą liczyć m.in. rodziny z dziećmi, osoby poniżej 35. i powyżej 65. roku życia, niepełnosprawni czy rozliczający się z podatku dochodowego w Katowicach.

Druga część procedury będzie polegała na sprawdzeniu tzw. zdolności czynszowej potencjalnych najemców.

Katowicka inwestycja powstaje w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego. W Nowym Nikiszowcu dostępne będą mieszkania różnej wielkości - od 36 do 94,5 m kw. Na osiedlu będzie też 11 lokali handlowo-usługowych o powierzchni od ok. 30 do ponad 220 mkw. Składające się na osiedle trzy kwartały budynków są na różnych etapach zaawansowania.

Nowe osiedle jest położone w pobliżu Mrówczej Górki i Nikiszowca, którego zabytkowa architektura inspirowała projektantów z warszawskiej pracowni 22Architekci. Układem urbanistycznym i wyglądem nowe domy nawiązują do pierwowzoru. Architekci zaproponowali charakterystyczny ceglasty kolor elewacji i rozrysowali niskie, czterokondygnacyjne budynki tak, by tworzyły kwartały z wewnętrznymi zielonymi dziedzińcami. Kolorystyka elewacji odnosi się bezpośrednio do nikiszowskich tradycji.

Osiedle Nowy Nikiszowiec realizuje spółka celowa MDR Katowice z siedzibą w Warszawie, utworzona przez PFR Nieruchomości oraz Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. W przyszłości w ramach programu mieszkaniowego w Katowicach zaplanowano budowę także ok. 500 kolejnych mieszkań modelowych, zbudowanych na 6-hektarowym terenie w dzielnicy Szopienice.

Program Mieszkanie Plus został oficjalnie zainaugurowany 12 października 2016 r. w Katowicach, jako jeden z filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Spółka PFRN, realizując rynkową część rządowego programu mieszkaniowego, działa na zasadach komercyjnych. Inwestycje powstają w całym kraju, jako alternatywa dla zakupu mieszkania na kredyt. PFRN deklaruje, że to propozycja dla osób, które rozpoczynają karierę zawodową, młodych rodzin, a nieposiadających zdolności kredytowej lub niezainteresowanych kupnem mieszkania.