Katowice: Rusza kolejna edycja programu „Mieszkanie za remont”

W Katowicach rusza 14. edycja programu „Mieszkanie za remont”, który umożliwia wynajęcie w preferencyjnej cenie lokalu od miasta w zamian za jego odnowienie. Do tej pory w ten sposób najemców znalazło ponad 350 lokali.

Jak podkreślają katowiccy samorządowcy, program cieszy się olbrzymią popularnością - w ostatnich edycjach liczba chętnych była wielokrotnie wyższa, niż dostępnych mieszkań. W środę magistrat opublikował listę z 60 kolejnymi lokalami do wyremontowania przez przyszłych najemców.

"+Mieszkanie za remont+ to doskonała okazja na znalezienie swego lokum dla osób, które nie chcą brać kredytów na kupno mieszkania ani płacić wysokiego odstępnego za wynajem na rynku komercyjnym. Program jest bardzo ważny z punktu widzenia miasta, bo pozwala nie tylko zaspokajać ważne potrzeby mieszkańców, ale też sukcesywnie zmniejszać liczbę pustostanów" - wskazał cytowany w informacji miasta jego prezydent Marcin Krupa.

Jak dodał, zdarza się, że osoby spoza miasta, otrzymując "mieszkanie za remont", meldują się w Katowicach i płacą tam podatki. "Dla potencjalnych najemców bardzo ważna jest też możliwość wykupienia mieszkania po pięciu latach na preferencyjnych warunkach. Dotyczy to lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność wspólnoty mieszkaniowej z udziałem miasta" - zaznaczył prezydent.

W ubiegłym roku lokalne władze wprowadziły zapisy, które mają zwiększyć udział w programie osób żyjących samotnie. Wcześniej mogły one także starać się o takie lokale, ale wobec zainteresowania nie miały wielkich szans na zdobycie lokum. "Od zeszłego roku większe szanse mają także osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. Dodatkowo punktujemy osoby, które już mieszkają w Katowicach" - powiedział Krupa.

W obecnej edycji programu do wyboru jest 60 mieszkań o powierzchni od 17 m kw. do 77 m kw. Cena najmu za 1 m kw. waha się od 3,25 zł do 6,08 zł i jest uzależniona m.in. od lokalizacji, a także standardu mieszkania.

Oferowane obecnie lokale znajdują się przede wszystkim w Śródmieściu (m.in. ul. Mariacka, Plebiscytowa, Francuska, Dąbrowskiego, Kilińskiego, Kościuszki, Wita Stwosza), ale też w dzielnicach Koszutka (al. Korfantego, Broniewskiego, Wyszyńskiego), Ligota (ul. Koszalińska, Franciszkańska, Piotrowicka) czy Szopienice (ul. Zamenhofa, Wiosny Ludów, Kantorówny).

Aby wziąć udział w programie, nie można być właścicielem innego mieszkania. Należy też spełnić kryterium dochodowe, np. dla gospodarstwa jednoosobowego to dochód mieszczący się pomiędzy 1800 zł a 4800 zł, a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego dochód na jedną osobę musi się mieścić w przedziale od 1200 zł do 3120 zł. Trzecim warunkiem jest brak zaległości z tytułu najmu aktualnie zajmowanego lokalu.

Jeżeli dana osoba spełnia warunki formalne, a na jedno mieszkanie jest wielu chętnych, o pierwszeństwie w zawarciu umowy decydują punkty. Punktacja uwzględnia m.in.: aktualną powierzchnię mieszkalną w przeliczeniu na jedną osobę, liczbę osób zamieszkujących dany lokal, kwestię posiadania dzieci, orzeczenia o niepełnosprawności czy kwestię bezdomności.

Oglądanie lokali możliwe jest po uzgodnieniu terminu z właściwym Oddziałem Eksploatacji Budynków KZGM w Katowicach - do 28 sierpnia br. W przypadku zainteresowania wynajmem lokalu należy złożyć w magistracie wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego. Szczegółowe informacje można uzyskać na stanowisku wydziału budynków i dróg w biurze obsługi mieszkańców urzędu miasta.