Kiedy wnioski o zgodę na uruchomienie nowych stacji bazowych pod 5G? UKE podał datę

Operatorzy usług telekomunikacyjnych w pierwszych dniach grudnia powinni móc składać wnioski o pozwolenie radiowe na uruchomienie stacji bazowych 5G - powiedział rzecznik Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) Witold Tomaszewski. Dodał, że takich wniosków może być od 2 do 3 tys.

Rzecznik przypomniał, że zakończyła się procedura aukcyjna na częstotliwości z pasma 3,6 GHz. "W tym momencie trwa procedura związana z wydaniem decyzji rezerwacyjnych dla każdego z czterech operatorów. Po ich otrzymaniu dostawcy usług telekomunikacyjnych będą mieli możliwość składać wnioski o zgodę na uruchomienie stacji bazowych wykorzystujących wygrane pasmo" - wskazał.

Jak poinformował, UKE spodziewa się otrzymania od 2 do 3 tys. wniosków w pierwszych dniach grudnia.

Zgodnie z przewidywaniami UKE w związku z rozstrzygnięciem aukcji na wykorzystanie pasma 3,6 GHz, już w pierwszym kwartale 2024 roku, użytkownicy mogą spodziewać się "wyraźnej poprawy jakości usług telekomunikacyjnych, a konkretnie zwiększenia szybkości przesyłu danych, oraz większą dostępność zasięgu sieci".

UKE rozstrzygnął 18 października br. aukcję częstotliwości z zakresu 3400-3800 MHz, każdy z czterech startujących operatorów (P4 sp. z o.o. - właściciel marki Play, Polkomtel sp. z.o.o - właściciel sieci Plus, Orange Polska S.A. oraz T-Mobile Polska S.A.) otrzyma po jednym bloku o szerokości 100 MHz.

Urząd informował wówczas, że bloki po 100 MHz zdobyli kolejno: blok A (3400-3500 MHz) - Polkomtel za 450 mln zł, blok B (3500-3600 MHz) - P4 za 487,095 mln zł;, blok C (3600-3700 MHz) - Orange za 487,095 mln zł i blok D (3700-3800 MHz) - T-Mobile za 496,837 mln zł.

Częstotliwości z zakresu 3400-3800 MHz, to jedno z pasm sieci 5G, czyli sieci telekomunikacyjnej piątej generacji. Jest to standard telekomunikacyjny, który ma umożliwiać 50-, a nawet 100-krotne zwiększenie prędkości transmisji w porównaniu do sieci 4G. Technologia 5G ma przyspieszyć m.in. rozwój internetu rzeczy (IoT), usług telemedycyny, autonomicznych pojazdów czy inteligentnych miast.