Kielce: Budowa kampusu laboratoryjnego GUM przebiega zgodnie z harmonogramem

Pięć z ośmiu budynków powstających w ramach Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach osiągnęło stan surowy – poinformował PAP dyr. generalny GUM, dodając, że z metrologią powiązane są wszystkie gałęzie gospodarki. Inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem.

Kampus Głównego Urzędu Miar powstaje przy ulicy Wrzosowej w Kielcach. Prace budowlane rozpoczęły się na początku roku. W ramach pierwszego etapu powstanie sześć laboratoriów. Planowane jest także wykonanie budynków warsztatów oraz magazynu materiałów łatwopalnych. Prace konstrukcyjne trwają jeszcze przy laboratoriach czasu, długości i masy.

Jak powiedział PAP dyrektor generalny GUM Piotr Ziółkowski, stan surowy osiągnięto w laboratoriach akustyki, termometrii, nowoczesnych technologii oraz budynku organizacyjno-technicznym i warsztatowym.

"W tych budynkach trwa montaż instalacji elektrycznych, sanitarnych i wentylacji, wykonywane są tynki wewnętrzne. W pozostałych trzech budynkach trwają prace konstrukcyjne. W laboratorium czasu prace są zaawansowane na poziomie 90 proc.; laboratorium długości 85 proc.; laboratorium masy około 50 proc." - przekazał.

"Pierwszym kamieniem milowym jest dla nas osiągnięcie stanu surowego zamkniętego we wszystkich budynkach do końca marca przyszłego roku. Wierzymy, że termin nie jest zagrożony i taki zakres prac zostanie osiągnięty" - dodał dyrektor.

Część prac budowlanych jest powiązana z dostawą aparatury badawczej. Jedno z urządzeń, które GUM kupuje do laboratorium długości, jest tak dużych gabarytów, że jedna ze ścian budynku, w którym będzie się ono mieścić, nie może zostać wykonana do czasu dostarczenia maszyny do Kielc. "To nastąpi prawdopodobnie na przełomie tego i przyszłego roku" - zaznaczył Ziółkowski.

Kampus ma rozpocząć prace w 2024 roku, jednak GUM już rozpoczął proces rekrutacji pracowników. "Poszukujemy młodych zdolnych naukowców, którzy będą chcieli się z nami związać i pracować w kampusie w Kielcach" - powiedział dyrektor.

"W tym roku zatrudniliśmy już pierwszych czterech metrologów do kampusu. Kolejne rekrutacje będą prowadzone w dwóch kolejnych latach. Te zatrudnienia odbywają się wcześniej, ponieważ kadra metrologiczna wymaga odpowiedniego przygotowania w Głównym Urzędzie Miar w Warszawie i innych instytucjach naukowych w Polsce i za granicą" - powiedział Ziółkowski.

"Pierwszy z zatrudnionych pracownik będzie obsługiwał superdokładny zegar, czyli tzw. fontannę cezową, która służyć będzie do wspierania systemu dystrybucji czasu w Polsce. Zanim pracownik rozpocznie pracę w Kielcach, przejdzie staże m.in. w Polskiej Akademii Nauki i Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu" - dodał.

Usługę dystrybucji czasu Główny Urząd Miar dostarcza dla sektorów gospodarki wymagających precyzyjnie, nieprzerwanie, wiarygodnie i niezawodnie odmierzanego czasu (z dokładnością przynajmniej do milisekund), tj. dla: energetyki, telekomunikacji, teleinformatyki, systemów IT, bankowości i finansów.

Ziółkowski zaznaczył, że z metrologią powiązane są wszystkie gałęzie gospodarki. W związku z rozwojem nowoczesnych technologii pomiary muszą być precyzyjniejsze. "Musimy nadążać nad tymi trendami i mieć ciekawą ofertę do współpracy z przedsiębiorcami" - podkreślił.

"Sam kampus jest inwestycją, która obudowaliśmy silnym wsparciem badawczym. W tym roku z inicjatywy Głównego Urzędu Miar powstała Polska Unia Metrologiczna. W jej skład weszło jak dotąd ponad 50 podmiotów systemu szkolnictwa wyższego, uczelni i instytutów badawczych. Pracujemy nad stworzeniem dobrej agendy badawczej, przygotowujemy wspólną mapę potrzeb w zakresie aparatury metrologicznej" - wskazał.

"Takie inwestycje, jak budowa laboratoriów w Kielcach i narodowych instytutów metrologicznych powodują, że na lokalizację w ich otoczeniu decydują się firmy i korporację, które na stałe korzystają z ich wsparcia w zakresie wzorcowania określonych urządzeń czy współpracy badawczo-rozwojowej" - dodał.

"Chcemy, żeby miasto i województwo dobrze wykorzystało szansę wynikające z powstania kampusu" - podkreślił.

Budowa ma zostać zakończona w drugim kwartale 2023 roku. Potem nastąpi montaż aparatury badawczej, a pełne uruchomienie kampusu - w styczniu 2024 roku. Wtedy już laboratorium wraz z kadrą powinno w pełni funkcjonować.

Koszt pierwszego etapu budowy Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach wyniesie około 220 mln zł.

