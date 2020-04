Kiepskie perspektywy dla rynku powierzchni handlowych

Chociaż pod koniec pierwszego kwartału w budowie było ponad 400 tys. m kw. nowych powierzchni, to do końca roku ukończonych zostanie co najwyżej 140 tys. m kw. – wynika z raportu firmy doradczej CBRE. Oznaczałoby to spadek o połowę w porównaniu z 2019 rokiem.