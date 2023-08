Kierowcy zyskali nowy odcinek drogi ekspresowej

Do użytku oddany został ostatni odcinek drogi ekspresowej S61, która jest częścią europejskiej trasy Via Baltica. Tym samym na na Mazurach sprawia można już dojechać drogą ekspresową z Kolna do granicy z Litwą. Wartość kontraktu wyniosła 685,94 mln zł brutto.

Umowa na zaprojektowanie i budowę S61 na ok. 23-km odcinku Ełk Południe-Wysokie zawarta została w lipcu 2018 r. pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a konsorcjantami: Trakcją, Mostostalem Warszawa oraz Przedsiębiorstwem Eksploatacji Ulic i Mostów Białystok. ​

- Ta droga otwiera gospodarczo cały region, jest silnikiem dla rozwoju całego regionu - podkreślił obecny na otwarciu nowej drogi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W ramach inwestycji powstał odcinek drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym wraz z drogami serwisowymi, węzeł Ełk Wschód i 30 obiektów inżynierskich, w tym pięć wiaduktów drogowych stanowiących komunikację dla lokalnych mieszkańców. Nawierzchnia budowanego odcinka S61 wykonana została z betonu cementowego, zaś wchodzący w zakres prac 3,5-km odcinek S16 z betonu asfaltowego.

- Jednym z większych wyzwań dla naszych ekip była wymiana blisko 1,5 miliona metrów sześciennych gruntów. Podkreślić należy także, że nowa droga ma nawierzchnię z betonu cementowego, który cechuje się dużą odpornością i zdolnością przenoszenia obciążeń. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w cały proces inwestycji - zaznaczył Bartłomiej Cygan, członek zarządu i dyrektor techniczny w Trakcji.

Czy na pewno naszym politykom jest nie po drodze z Unią Europejską? Pragmatyzm wygrywa. Zobacz naszą debatę

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl