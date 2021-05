Kierownik budowy niepotrzebny? "Nikt nie chciałby się dowiedzieć, że źle wybudował dom"

Jeśli w projektowanych w ramach Polskiego Ładu regulacjach miałby się pojawić zapis, że w przypadku budowy domów do 70 m kw. nie ma konieczności ustanowienia kierownika budowy to byłby on wyłącznie przywilejem, nie obowiązkiem - mówi PAP wiceszefowa MRPiT Anna Kornecka.

