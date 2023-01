Kluczowy odcinek autostrady A2 będzie miał jeden pas więcej

Ruszają przetargi na rozbudowę kluczowych odcinków dróg w Polsce w perspektywie do 2030 roku. Autostrada a A2 na odcinku Warszawa – Łódź ma zyskać dodatkowy pas.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetargi na budowę nowych odcinków w ramach programu krajowego na 2030 rok. Jak podała GDDKiA, postępowania obejmą wybór wykonawców dróg ekspresowych S7 Czosnów – Kiełpin, S11 Bobolice – Szczecinek oraz trzech odcinków S74 w województwie świętokrzyskim: granica województw łódzkiego i świętokrzyskiego - Przełom/Mniów, Cedzyna - Łagów oraz Łagów - początek obwodnicy Opatowa. Uruchomiony został ponadto przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji niezbędnej do poszerzenia autostrady A2 Warszawa - Łódź o dodatkowy pas ruchu.

Będzie łatwiej dostać się z Łodzi do Warszawy

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk twierdzi, że są to długo wyczekiwane inwestycje infrastrukturalne. W ramach tych prac będzie wykonywana m. in obwodnica Łagowa na odcinku drogi S 74. Ponadto w ramach inwestycji zaplanowano budowę czterech węzłów drogowych: Radlin, Wola Jachowa, Makoszyn i Łagów, obwodu utrzymania drogi w Woli Jachowej, dwóch miejsc obsługi podróżnych w Górnie. Ta inwestycja zakłada budowę wszelkich udogodnień transportowych dla lokalnych wspólnot w postaci m. in. 16 wiaduktów w ciągu S74 i nad drogą ekspresową, 13 mostów w ciągu drogi ekspresowej i innych dróg publicznych. Nad trasą mają być zaplanowane również zielona przeprawy dla zwierząt.

Z kolei odcinek autostrady A2 między Warszawą a Łodzią ma zostać poszerzony z wykorzystaniem energii odnawialnej do zasilania infrastruktury na tym odcinku trasy. Poszerzenie autostrady A2 między Łodzią a Warszawą jest potrzebne, żeby sprostać licznym oczekiwaniom podróżujących ze środkowej Polski do stolicy kraju.

