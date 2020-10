Kolejarze finiszują z budową nowych przystanków w Łodzi

W aglomeracji łódzkiej trwa budowa trzech nowych przystanków kolejowych - Łódź Warszawska, Łódź Radogoszcz Wschód i Łódź Retkinia, które mają być gotowe w grudniu br. Ponadto nowe wyposażenie zyskały już przystanki Arturówek, Stoki i Marysin.

Wartość projektu, obejmującego budowę zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego, to 49,3 mln złotych netto.

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Trzy nowe przystanki w ramach realizowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe inwestycji za łączną sumę ponad 49 mln zł powstają przy ul. Warszawskiej w dzielnicy Bałuty oraz na dwóch dużych osiedlach: Radogoszcz Wschód i Retkinia.

Jak poinformował w piątek kolejowy przewoźnik, prace przy budowie nowych obiektów zakończą się w grudniu br.

Zaawansowane są prace na przystanku Łódź Warszawska, gdzie gotowy jest już peron, zamontowano latarnie, zegary, wyświetlacze i infokioski. Zbudowano również schody i szyb windy. Obiekt zlokalizowany jest w rejonie wiaduktu przy ul. Warszawskiej, na granicy osiedli Rogi i Marysin w dzielnicy Bałuty.



Trzeci z nowych obiektów Łódź Retkinia powstaje na odcinku Łódź Kaliska - Łódź Lublinek. Przystanek przy centrum handlowym na ul. Maratońskiej będzie obsługiwał mieszkańców osiedli Retkinia i Pienista, a także Karolewa i Rokicia, dzięki czemu zyskają oni szybsze i sprawniejsze dojazdy m.in. do Pabianic, Zduńskiej Woli i Sieradza. Zakończyły się już roboty przy budowie pierwszego peronu i powstaje konstrukcja drugiego. M.in. ułożono nawierzchnię, zamontowano wiatę. Równocześnie budowane są drogi dojścia, schody i windy na kładkę nad torami.

Zmodernizowano już przystanek Łódź Marysin, gdzie od lata podróżni korzystają z nowego peronu, który został oświetlony i wyposażony w wiatę, ławki i chodniki. Wybudowano też dodatkowe dojście z rejonu skrzyżowania ul. Inflanckiej i Strykowskiej. Dodatkowo, powstała tu mijanka, która zwiększyła przepustowość jednotorowej linii kolejowej Łódź Widzew - Zgierz i umożliwiła przejazd większej liczby pociągów.

Z kolei na Łódź Stoki do dyspozycji podróżnych jest nowe przejście podziemne. Jeszcze w tym roku uruchomiona zostanie winda oraz dynamiczna informacja pasażerska.

Na przystanku Łódź Arturówek podróżni z rowerami mają do dyspozycji ścieżkę rowerową wzdłuż chodnika prowadzącego na peron. Wybudowano też dodatkowe dojście do peronu, które usprawni dostęp do przystanku od strony ul. Łagiewnickiej.