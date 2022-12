Kolejarze wydadzą blisko 300 mln zł, by lepiej było kierowcom

Kierowcy w Tłuszczu od 9 grudnia 2022 korzystają z wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Białystok. To jeden z 12 wiaduktów budowanych na trasie Rail Baltica w województwie mazowieckim, które PKP PLK budują za prawie 300 mln zł netto - wynika z informacji podanych przez PKP PLK.

PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) poinformowały, że kierowcy w Tłuszczu od 9 grudnia 2022 korzystają z bezkolizyjnego skrzyżowania nad linią Warszawa - Białystok.

Umożliwia to oddany do użytku wiadukt, który jest jednym z 12 takich obiektów budowanych na trasie Rail Baltica w województwie mazowieckim. Wartość wszystkich inwestycji wynosi prawie 300 mln zł netto.

Wiadukt drogowy w Tłuszczu nad linią kolejową Warszawa - Białystok zastąpił przejazd w poziomie szyn na ul. Wiejskiej. Inwestycja kosztowała ponad 35 mln zł.

- Budowa linii Rail Baltica przynosi wymierne rezultaty mieszkańcom i podróżnym, a bezkolizyjne skrzyżowania zapewniają sprawny ruch kolejowy i drogowy. Na mazowieckim odcinku budujemy łącznie dwanaście wiaduktów i przejść podziemnych. Dzięki już zrealizowanym i aktualnie prowadzonym inwestycjom sukcesywnie zwiększamy bezpieczeństwo na trasie ważnej dla regionu i w ruchu międzynarodowym - powiedział Arnold Bresch, członek zarządu PKP PLK.

Nad torami dwustumetrowym wiaduktem poprowadzona jest droga wojewódzka nr 634, łącząca m.in. Warszawę z Tłuszczem. Obok jezdni jest chodnik i ścieżka rowerowa. Na przeszło kilometrowym odcinku przebudowano ulice i dojazdy.

Modernizacja linii kolejowej Rail Baltica to jedna z najważniejszych inwestycji kolejowych realizowanych w kraju. PKP PLK unowocześniły odcinki od Warszawy Rembertowa do Sadownego oraz od Sadownego do Czyżewa. Aktualnie prowadzone są prace na kolejnym odcinku od Czyżewa do Białegostoku.

Po zakończeniu modernizacji odcinka Czyżew - Białystok rozpocznie się przebudowa najdłuższego z fragmentów – 100 km trasy z Białegostoku do Ełku. Finalnym etapem budowy polskiej części trasy Rail Baltica będzie modernizacja odcinka Ełk - Trakiszki o długości 94 km . Koniec prac nad trasą od Warszawy do Tallinna zaplanowano na 2026 rok. W dalszej perspektywie zbudowany zostanie tunel łączący Tallinn z Helsinkami.

