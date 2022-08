Kolejna obwodnica na Mazowszu gotowa

Do ruchu udostępniono ponad siedmiokilometrową obwodnicę Iłży. Wąski odcinek DK9, z trudnym do przejechania przez ciężarówki zakrętem pod ruinami Zamku Biskupów Krakowskich w centrum Iłży, przestanie być zmorą kierowców. Mieszkańcy natomiast w końcu odetchną od uciążliwego ruchu - podaje GDDKiA.

Jak podaje GDDKiA obwodnica o długości 7,2 km jest drogą klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o zmiennym przekroju, z dwoma lub trzema pasami ruchu w układzie 2+1 na części odcinka. Dostęp do niej jest możliwy tylko poprzez dwa węzły drogowe: na przecięciu z drogą powiatową (kierunek Pakosław) - węzeł Iłża Północ oraz na włączeniu w istniejący ślad DK9 - Iłża Południe.

„Wjazd na obwodnicę od strony Radomia odbywa się na zasadach czasowej organizacji ruchu. Połączenie dotychczasowej DK9 z nowo wybudowaną obwodnicą Iłży zostało zwężone wygrodzeniami do jednej jezdni. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywać do czasu wybudowania przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 747 i włączenia jej w DK9” – czytamy w komunikacie Dyrekcji.

Umowa o wartości ok. 185 mln zł została zawarta w październiku 2018 r. Zadaniem wykonawcy, Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Intercor, była kontynuacja projektowania i budowa obwodnicy Iłży.

W ramach inwestycji powstało ponad 7 km jednojezdniowej drogi o zmiennym przekroju. Wybudowano sześć obiektów inżynierskich, dwa węzły drogowe, a także ekrany akustyczne, odwodnienie trasy, wygrodzenia drogi głównej, pozostałe urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

📣Iłża zyskała obwodnicę❗



➡https://t.co/1c8mRO4t4t



✅Ponad 7 km nowej drogi, likwidacja wąskich zakrętów, budowa obiektów inżynierskich - od dzisiaj kierowcy korzystają z nowego obejścia miasta.



Wartość kontraktu: 1️⃣8️⃣5️⃣ mln zł.#ŁączymyPolskę pic.twitter.com/tcvgwmx3kY — Ministerstwo Infrastruktury (@MI_GOV_PL) August 22, 2022

Piesi i rowerzyści zyskali chodniki i drogi rowerowe. Przebudowana została infrastruktura podziemna.

Przebudowywana DK9

GDDKiA przypomina, że obwodnica Iłży jest pierwszą dużą inwestycją zrealizowaną w ciągu DK9 w woj. mazowieckim. Od Radomia do granicy z woj. świętokrzyskim zostanie rozbudowana ponad połowa z 33 km tej drogi. W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic powstanie ok. 6-kilometrowa obwodnica Skaryszewa. W październiku 2020 r. podpisaliśmy umowę na przygotowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. W zeszłym tygodniu (4 sierpnia) GDDKiA złożyła wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.

Dla kolejnych dwóch odcinków: od końca obwodnicy Skaryszewa do początku obwodnicy Iłży (ok. 12,2 km) oraz od końca obwodnicy Iłży do granicy z woj. świętokrzyskim (ok. 4,6 km) przygotowywana jest koncepcja programowa na rozbudowę wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej.

Zobacz naszą najnowszą "Moc opinii" o węglu, górnictwie i kryzysie energetycznym

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl