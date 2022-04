Kolejne kilometry Via Carpatii, tym razem na Słowacji

Rafał Weber, wiceminister infrastruktury, uczestniczył w uroczystości inauguracji budowy wschodniej obwodnicy Koszyc. Odcinek drogi ekspresowej R2 Koszyce Šaca - Košicke Olšany to słowacka część międzynarodowego szlaku komunikacyjnego Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową.





- Via Carpatia to nie abstrakcyjna linia na mapie ale szereg konkretnych projektów transportowych bądź w fazie realizacji, bądź z jasno określoną perspektywą rozpoczęcia i zakończenia budowy. Ten transeuropejski korytarz transportowy może stać się nowym, kluczowym połączeniem północy z południem Europy. Będzie to możliwe tylko w przypadku skoordynowanego ukończenia trasy w krajach leżących na korytarzu, między innymi na Słowacji. Mogę z zadowoleniem powiedzieć, że nasze wspólne wysiłki przynoszą konkretne efekty - powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Na Słowacji Via Carpatia będzie liczyć prawie 136 km dróg szybkiego ruchu, na które będą się składać droga ekspresowa R4 oraz odcinki autostrady D1 (Preszów - Košicke Olšany) i drogi ekspresowej R2 (południowa obwodnica Koszyc).

Na terenie Polski realizacja szlaku Via Carpatia, w skład którego wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61, S16, S19 jest, jak podaje Ministerstwo Infrastruktury, bardzo zaawansowana. Na ok. 715 km trasy prawie 207 km zostało już oddanych do użytkowania, ponad 300 km jest w budowie, dla ponad 92 km prowadzone są przetargi, a pozostałe 113 km jest w przygotowaniu.

