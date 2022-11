Kolejne odcinki S17 idą do realizacji. Jeden wykona Kolin, a drugi Budimex

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowy na zaprojektowanie i budowę dwóch odcinków S17 o łącznej długości około 36 km. Jeden wykona Kolin, a drugi Budimex. Tym samym cała droga ekspresowa z Zamościa do granicy z Ukrainą w Hrebennem jest już w realizacji.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podała, że zostały podpisane umowy na zaprojektowanie i budowę dwóch odcinków S17 w kierunku przejścia granicznego w Hrebennem: Zamość Południe - Tomaszów Lubelski Północ oraz Tomaszów Lubelski Południe - Hrebenne.

GDDKiA poinformowała, że ponad 18 km odcinek od Zamościa do Tomaszowa Lubelskiego zrealizuje firma Kolin za 822,5 mln zł, a za budowę ponad 17 km drogi S17 od Tomaszowa Lubelskiego do Hrebennego będzie odpowiedzialny Budimex, który zadanie wykona za 598,2 mln zł.

Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, cytowany komunikacie, powiedział, że po podpisaniu ww umów, do fazy realizacji przeszły w tym roku 24 zadania o łącznej długości ponad 330 km i wartości niemal 13 mld zł.

Wykonawcy tj. Kolin i Budimex będą odpowiedzialni za wybudowanie drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym (dwa pasy ruchu w obu kierunkach z pasami awaryjnymi).

Powstaną obiekty inżynierskie, drogi do obsługi ruchu lokalnego oraz infrastruktura związana z ochroną środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki i urządzenia melioracyjne.

GDDKiA wskazuje, że S17 wraz z S12 i S19 stanowić będą na terenie województwa lubelskiego zasadniczy szkielet dróg o dużej przepustowości, łączących kluczowe ośrodki gospodarcze kraju z największymi miastami Polski Wschodniej.

Aktualnie na etapie prac przygotowawczych jest 5 odcinków drogi ekspresowej S17 między Piaskami a Zamościem o łącznej długości około 67 km.

GDDKiA podała, że jeszcze w tym roku planuje ogłoszenie przetargów na realizację trzech z nich: Piaski - Łopiennik (ok. 16,5 km), Krasnystaw - Izbica (ok. 19 km) oraz Izbica - Zamość Sitaniec (ok. 10 km). Dla pozostałych dwóch odcinków tj. Łopiennik - Krasnystaw (ok. 9,5 km) oraz Zamość Sitaniec - Zamość Wschód (ok. 12 km) toczy się procedura uzyskiwania decyzji środowiskowej.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl