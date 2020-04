Kolejne trzy miasta z Mazowsza będą miały obwodnice

Do 2028 r. Skaryszew, Łąck oraz Zwoleń w woj. mazowieckim zyskają obwodnice - wynika z zatwierdzonego programu inwestycyjnego przez ministra infrastruktury. Nowe trasy będą miały ok. 18 km i maja powstać do końca 2028 r.

Cytowany we wtorkowym komunikacie szef resortu infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślił, że nowe obwodnice stanowić będą ważny element komunikacyjny Mazowsza.

Program rządu zakłada, że do 2030 roku ma powstać łącznie sto obwodnic o długości ok. 820 km.

Koszt ich budowy ma wynieść blisko 28 mld zł.

Obwodnica Skaryszewa będzie miała długość ok. 6 km i powstanie w nowym śladzie drogi krajowej nr 9 jako droga klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym). Będzie ona zaprojektowana w układzie ruchu północ-południe, po wschodniej lub zachodniej stronie miejscowości, w zależności od wybranego wariantu.

Resort infrastruktury wyjaśnił, że celem budowy nowej trasy jest wyprowadzenie tranzytu z centrum miejscowości. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego na DK9 na trasie Radom - Iłża - Opatów, czyli docelowo pomiędzy przyszłymi drogami ekspresowymi S12 i S74.

Uzyskanie decyzji środowiskowej dla obwodnicy Skaryszewa planowane jest w pierwszej połowie 2023 roku, a jej budowa ma być prowadzona w latach 2026-2028.



Ministerstwo zwróciło uwagę, że obwodnica Łącka poprawi ruch na DK60, która jest obecnie alternatywną północną obwodnicą aglomeracji warszawskiej.

Zgodnie z planem inwestycyjnym najdłuższą trasą, bo 9 kilometrową, ma być obwodnica Zwolenia. Resort tłumaczy, że trasa zostanie zaprojektowana w nowym śladzie, w układzie północ-południe, po wschodniej lub zachodniej stronie miejscowości. Początek obwodnicy planowany jest na węźle projektowanym na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 79 oraz przyszłej drogi ekspresowej S12.

Celem obwodnicy będzie wyprowadzenie ruchu z centrum Zwolenia. Inwestycja ta poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego na DK 79 Piaseczno - Góra Kalwaria - Sandomierz.

Tak jak w przypadku poprzednich tras, niezbędne dokumenty środowiskowe mają być gotowe w pierwszej połowie 2023 roku, a inwestycja prowadzona będzie w latach 2026-2028.

Obwodnice Skaryszewa, Łącka i Zwolenia powstać mają w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic. Zgodnie z nim na Mazowszu na powstać 9 nowych tras. Będą to jeszcze obwodnice: Ciechanowa w ciągu drogi krajowej nr 60, Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79, Ostrołęki w ciągu drogi krajowej n 53, Pułtuska w ciągu dróg krajowych nr 57 i 61, Siedlec w ciągu drogi krajowej nr 63 oraz Sokołowa Podlaskiego w ciągu dróg krajowych nr 62 i 63.

