Kolejne warte ponad 0,5 mld zł inwestycje w Porcie Gdańsk

Port Gdańsk nie zwalnia tempa rozwoju. Właśnie dobiega końca, kluczowa dla rozwoju Portu Wewnętrznego, inwestycja związana z pogłębianiem toru wodnego i modernizacją ponad 5 km nabrzeży, a już projektowana jest kolejna, będąca niejako jej kontynuacją.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl

Ponadto mają zostać wykonane niezbędne elementy sieci uzbrojenia terenu i modernizacja układu torów kolejowych na nabrzeżu. Z kolei pierwszy etap przebudowy Nabrzeża Węglowego obejmuje odcinek o długości ok. 540 metrów. W ramach tego przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie kilku stanowisk przeładunkowych.Przypomnijmy, właśnie dobiega końca „Modernizacja toru wodnego, rozbudowa nabrzeży oraz poprawa warunków żeglugi w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku”, dofinansowana z Instrumentu CEF. Roboty budowlane zostały już zakończone, obecnie trwają czynności odbiorowe oraz końcowe rozliczenia. Finał całości projektu jest planowany na koniec czerwca br. Koszt tej inwestycji to ok. 595,5 mln zł.Ta wieloletnia inwestycja ZMPG obejmuje swoim zakresem Nabrzeża: Oliwskie, Ziółkowskiego, Obrońców Poczty Polskiej i Mew, Zbożowe, Wisłoujście, Dworzec Drzewny oraz odcinki Nabrzeży: Wiślanego, Szczecińskiego i BON o łącznej długości ok. 5 km, oraz 7 kilometrowy tor wodny Portu Wewnętrznego. Dzięki modernizacji toru wodnego, zwiększyło się dopuszczalne zanurzenie statków wchodzących do Portu Wewnętrznego.W Kanale Portowym mogą być obsługiwane jednostki do 250 m długości, szerokości 35 m i zanurzeniu 10,6 m; natomiast na Kanale Kaszubskim - statki o długości do 190 m, szerokości 25 m i zanurzeniu 9,35 m.