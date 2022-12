Kolejny etap przygotowań do budowy odcinka S11

Ruszył kolejny etap przygotowań do budowy 36-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S11 Kórnik - Jarocin - podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu (RDOŚ) GDKKiA złożyła wniosek o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU). Efektem końcowym przeprowadzonego postępowania administracyjnego będzie zatwierdzenie przebiegu nowej drogi ekspresowej.

"Zweryfikowana została dokumentacja projektowa, w tym również analiza wielokryterialna. W oparciu o kryteria środowiskowe, społeczne, ekonomiczne i techniczne został wskazany najkorzystniejszy wariant przebiegu przyszłej trasy, oznaczony jako wariant 4 (kolor granatowy). We wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej skierowanym do RDOŚ wskazaliśmy go jako preferowany" - czytamy w komunikacie GDDKiA.

Jak podaje Generalna Dyrekcja, preferowanym rozwiązaniu trasa ma długość 36,6 km i przebiega przez powiat poznański - gmina Kórnik, powiat średzki - gminy Środa Wielkopolska, Zaniemyśl, Krzykosy i Nowe Miasto nad Wartą, oraz powiat jarociński - gminę Jarocin. Przyszła trasa będzie posiadała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę, a dostępność do niej będzie możliwa poprzez projektowane węzły drogowe Środa Wielkopolska, Miłosław, Nowe Miasto oraz istniejące - Kórnik Południe oraz Mieszków.

Długość przyszłej S11 w woj. wielkopolskim to ponad 350 km, z czego obecnie funkcjonuje pięć odcinków o łącznej długości ok. 80 km (cztery w okolicy Poznania łączące się z A2 oraz trzy obwodnice: Jarocina, Ostrowa Wielkopolskiego i Kępna). Dla pozostałej części trasy, podzielonej na siedem odcinków, prowadzimy prace przygotowawcze. Dla odcinka Oborniki - Poznań wraz z obwodnicą Obornik uzyskano już DŚU, a dla trzech: Szczecinek - Piła, Ujście - Oborniki oraz Ostrów Wielkopolski - Kępno GDDKiA jest w trakcie uzyskiwania decyzji. Dla kolejnych trzech (Piła - Ujście, Kórnik - Jarocin, Jarocin - Ostrów Wielkopolski) wnioski o wydanie DŚU planuje złożyć w najbliższym czasie.

