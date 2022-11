Kolejny etap przygotowań do budowy ponad 70 km drogi ekspresowej S74

Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie będzie decydował o tym którędy przebiegnie przyszły odcinek drogi ekspresowej pomiędzy Opatowem a miejscowością Nisko.

70 kilometrowy odcinek drogi ekspresowej pomiędzy Opatowem w woj. świętokrzyskim a Niskiem w woj. podkarpackim jest ważnym elementem rozwoju gospodarczego południowo-wschodniej Polski. Ta inwestycja ma również duże znaczenie w kontekście wojny w Ukrainie.

Droga Opatów-Nisko ma ważne znaczenie dla rozwoju południowo-wschodniej Polski

– Droga ekspresowa S74 będzie stanowiła ważne uzupełnienie sieci dróg szybkiego ruchu w południowo-wschodniej Polsce. Trasa ta ma szczególne znaczenie dla rozwoju gospodarczego regionu, a także sprawnego realizowania połączeń transportowych. Jest to istotne zwłaszcza w czasie bestialskiej napaści Rosji na Ukrainę – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber, cytowany w komunikacie prasowym Ministerstwa Infrastruktury.

Program inwestycji został zatwierdzony w 2018 roku przez ministra infrastruktury. Obejmował on opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, uzyskanie decyzji środowiskowej, wykonanie koncepcji programowej (wraz z badaniami geologicznymi) i badań archeologicznych – informuje resort infrastruktury. W ramach przygotowań rozpatrywanych było 7 wariantów drogi z czego do dalszych prac zostały rekomendowane tylko 3.

Droga ekspresowa S74 Opatów – Nisko jest planowana do realizacji w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.).

Rząd chce oszczędzić miliardy. Decyzja na czym, do końca miesiąca

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl