Kolejny krok do wydłużenia ekspresowej ósemki zrobiony

GDDKiA złożyła we wtorek wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej S8 na odcinku Ząbkowice Śląskie - Łagiewniki.

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej został złożony do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Chodzi o budowę odcinka trasy ekspresowej S8 Ząbkowice Śląskie - Łagiewniki; to środkowy fragment przyszłej drogi S8 Wrocław - Kłodzko.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest niezbędna do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - podkreśliła w komunikacie GDDKiA.

Jak wskazano, do wniosku został dołączony raport o oddziaływaniu na środowisko.



"To opracowanie, w którym dokonano szczegółowych prognoz oddziaływania budowy drogi ekspresowej S8 w zakresie hałasu, zanieczyszczeń powietrza, jakości wód oraz zawarto informacje na temat oddziaływania na inne komponenty środowiska - rośliny, zwierzęta, klimat, krajobraz, zdrowie i życie ludzkie" - wskazano w komunikacie.

GDDKiA przypomniała, że na początku września został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla odcinka Łagiewniki - Wrocław, a w listopadzie zostanie złożony taki wniosek dla odcinka Kłodzko-Ząbkowice.