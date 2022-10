Kolejny krok w budowie Drogi Czerwonej. Oferta Mostów Katowice najkorzystniejsza

Mosty Katowice złożyły najkorzystniejszą ofertę na prace przygotowawcze Drogi Czerwonej przez Centralny Port Komunikacyjny. Spółka za sporządzenie dokumentacji dostanie nieco ponad 8 mln zł – informuje GDDKiA.

Droga Czerwona połączy istniejącą już sieć dróg szybkiego ruchu z portem w Gdyni.

„Po zatwierdzeniu przez Ministra Infrastruktury Programu inwestycji i podpisaniu porozumienia o finasowaniu budowy Drogi Czerwonej przez Centralny Port Komunikacyjny ogłosiliśmy przetarg na wyłonienie wykonawcy prac przygotowawczych nowej drogi. Dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty. Została złożona przez Mosty Katowice, która za sporządzenie dokumentacji otrzyma kwotę 8 001 765,00 zł” – czytamy w komunikacie GDDKiA.

Generalna Dyrekcja od projektantów oczekuje wykonania dokumentacji przygotowawczej do budowy nowej drogi krajowej w podziale na trzy odcinki. Nr 1 to węzeł Gdynia Chylonia - węzeł Kwiatkowskiego II, nr 2 to węzeł Kwiatkowskiego II - węzeł Ofiar Grudnia ‘70, a nr 3 to węzeł Ofiar Grudnia ‘70 - węzeł Terminal Promowy.

Dla pierwszego odcinka przyszły wykonawca będzie musiał przygotować koncepcję programową, a dla dwóch pozostałych studium komunikacyjne. Ponadto będzie zobowiązany do wykonania badań geologicznych pod przyszłą trasę na odcinku nr 1.

GDDKiA podaje, że czas realizacji umowy to 18 miesięcy na samą dokumentację, a następnie nastąpi jej weryfikacja i ostateczne zatwierdzenie przez inwestora. Ostatnim z obowiązków wykonawcy będzie przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Po jej uzyskaniu GDDKiA będzie gotowa do ogłoszenia przetargu na realizację tej inwestycji w formule projektuj i buduj.

