Kolejny odcinek S17 oddany do użytkowania

Od dziś kierowcy będą mieć do dyspozycji dwie jezdnie na obwodnicy Kołbieli w ciągu budowanej drogi S17 (ok. 8,7 km), a także na odcinku od obwodnicy Kołbieli do węzła Lubelska (ok. 15 km). Tym samym dwujezdniowa droga między Warszawą a Piaskami wydłużyła się o kolejne 24 km.

Oddano do użytku 24-km odcinek drogi S17 na trasie Warszawa - Piaski.

Zlikwidowane zostało tymczasowe rondo w Kołbieli w ciągu S17.

Prace budowlane trwają. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h.