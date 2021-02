Kolejny projekt Panattoni we Wrocławiu

Już we wrześniu 2021. deweloper dostarczy 24,3 tys. m kw. powierzchni magazynowej klasy „A” m.in. dla jednego ze światowych liderów w produkcji okapów kuchennych do użytku domowego, który wynajął w parku 11 tys. m kw. To pierwszy tak nowoczesny obiekt dystrybucyjny na wschód od Wrocławia.