Kolejowa inwestycja za ponad 400 mln zł na półmetku

Prace przy modernizacji linii kolejowej z Kędzierzyna-Koźla do Opola osiągnęły już półmetek - poinformowało biuro prasowe PKP PLK. Całkowity koszt inwestycji to 412 mln złotych. Po zakończeniu prac przejazd remontowanym odcinkiem ma być krótszy o połowę.

Modernizowany odcinek trasy kolejowej z Kędzierzyna-Koźla do Opola jest częścią szlaku łączącego Górny i Dolny Śląsk. Dziennie przejeżdża nim 90 pociągów.

Koszt modernizacji odcinka to 412 mln złotych.

Po jej zakończeniu, czas przejazdu z Kędzierzyna-Koźla do Opola ma skrócić się z 50 do 25 minut.

Prace budowlane w terenie rozpoczęto we wrześniu 2018 r. Zakończenie kontraktu przewidziano na IV kwartał 2021 r. Wartość całego projektu "Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn - Koźle - Opole Zachodnie" w zakresie linii nr 136 od km -0,206 do km 37,511 oraz linii nr 132 od km 94,281 do km 101,100 wynosi 835,5 mln zł. Dofinansowanie ze środków unijnych CEF (Connecting Europe Facility - "Łącząc Europę") to przeszło 397,3 mln zł.