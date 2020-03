Kolejowe inwestycje w portach Gdańsk i Gdynia za miliardy złotych

Dobre tempo prac utrzymane jest przy modernizacji kolejowego dostępu do portów w Gdańsku i Gdyni - poinformowały PKP Polskie Linie Kolejowe. Łączna wartość trzech kontraktów, zawartych w czerwcu 2019 r., wynosi blisko 2,7 mld zł netto.

Przebudowane będą dwa mosty, trzy wiadukty oraz 18 przepustów. Nad torami stacji Gdańsk Kanał Kaszubski, w ciągu ulicy Ku Ujściu, wybudowany zostanie nowy wiadukt z drogami dojazdowymi.- Na stacji Gdynia Port kontynuowane są prace przy odwodnieniu, budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Demontowana jest stara sieć trakcyjna i urządzenia systemu sterowania ruchem kolejowym - poinformowały PKP PLK.- Usunięto już ponad 54 km starych torów oraz prawie 100 rozjazdów, które zastąpi nowa infrastruktura. Nowe rozjazdy umożliwią sprawny przejazd składów z toru na tor. Do pierwszego etapu budowy nowego układu torowego przygotowano ponad 150 tys. podkładów oraz ponad 10 km szyn - dodały.W przypadku projektu dotyczącego poprawy dostępu do portu morskiego w Gdyni zaplanowano przebudowę 115 km torów oraz elektryfikację dojazdów do bram portu. Przebudowanych będzie 13 km dróg, most kolejowy oraz dwa przejazdy kolejowo-drogowe. Komunikację ułatwi budowa dwóch wiaduktów kolejowych.PKP PLK podkreśliły, że prace przy modernizacji kolejowego dostępu do portów morskich w Gdańsku i Gdyni poprawią przepustowość, co skróci czas obsługi pociągów.- Nowe systemy sterowania ruchem kolejowym pozwolą na sprawniejszą i bezpieczną obsługę większej liczby pociągów towarowych. Umożliwi to obsługę dłuższych i cięższych składów, czyli przeładunek większej ilości towarów. Inwestycje PKP PLK. w Gdańsku i Gdyni znacznie poprawią warunki przewozu ładunków koleją - zaznaczyła spółka.Łączna wartość trzech projektów w trójmiejskich portach wynosi blisko 2,6 mld zł netto. Prawie 40 proc. stanowi dofinansowanie unijne ze środków instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF) - „Łącząc Europę”. Zakończenie prac ma nastąpić do końca 2021 r.