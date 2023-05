Kolos niebawem dotrze na budowę kompleksu Orlenu

Na przyszły tydzień w Płocku (Mazowieckie) planowany jest transport kolumny "Wash Tower", największego i najcięższego elementu budowanego w zakładzie głównym PKN Orlen kompleksu Olefiny III.

Informując w piątek o planowanej operacji, PKN Orlen podkreślił, że wymiary transportowe kolumny "Wash Tower", która będzie przewożona wyznaczoną wcześniej trasą na specjalnej platformie, to 94,2 metra długości, szerokość w najszerszym miejscu wynosi 8 metrów, wysokość 10,2 metra, natomiast waga to ponad 850 ton.

Jak zapowiedział PKN Orlen, transport wyruszy 9 maja o godz. 22. z nabrzeża Wisły w Płocku, a jego trasa na plac budowy prowadziła będzie ulicami: Parową, Szpitalną, Traktową i Zglenickiego. "Ze względu na rozmiary kolumny, transport ten będzie przemieszczał się bardzo wolno, co oznacza, że 'Wash Tower' dotrze na teren budowanego kompleksu Olefiny III w nocy z 10 na 11 maja" - zapowiedział koncern.

Długa droga kolumny Wash Tower. Z Hiszpanii do Gdańska, barką do Płocka

PKN Orlen zaznaczył jednocześnie, iż w czasie całej operacji planowany jest 10 maja - w ciągu dnia - postój platformy z transportowaną kolumną "Wash Tower" na specjalnie przygotowanym placu przy rondzie na ul. Szpitalnej na peryferiach Płocka. "Start drugiego etapu transportu 'Wash Tower' na plac budowy z tego miejsca nastąpi 10 maja o godz. 22." - przekazał koncern.

Organizatorem całej operacji jest duńska firma DSV, działająca także w Polsce od 1995 r., specjalizująca się w rozwiązaniach transportowych i logistycznych, w tym dla ładunków specjalnych, ciężkich i ponadgabarytowych.

PKN Orlen poinformował, że fotografowanie oraz nagrywania wideo transportu kolumny "Wash Tower" będą dozwolone "pod warunkiem stosowania się do poleceń firmy ochraniającej oraz firmy DSV organizatora transportu - dotyczy to przede wszystkim bezpiecznych miejsc dla osób fotografujących i realizujących materiały wideo".

"Zdjęcia z dronów wymagają przestrzegania powszechnie stosowanych przepisów dotyczących użycia dronów, w szczególności w obszarze miejskiej przestrzeni powietrznej" - przypomniał koncern. Zastrzegł przy tym, iż "drony nie mogą w żaden sposób utrudniać transportu kolumny". Dodano, że także w tym przypadku należy stosować się do poleceń pracowników firmy ochraniającej oraz firmy DSV.

Z końcem marca PKN Orlen informował, że kolumna "Wash Tower" dla budowanego kompleksu Olefiny III przypłynęła do portu w Gdańsku statkiem z Hiszpanii, a następnie została załadowana na barkę, aby Wisłą dotrzeć do Płocka - tam na nabrzeżu rzecznym zacumowała z początkiem kwietnia.

Umowę na budowę kompleksu Olefiny III w swym głównym zakładzie produkcyjnym w Płocku PKN Orlen podpisał ze spółkami Hyundai Engineering z siedzibą w Seulu oraz z Tecnicas Reunidas z siedzibą w Madrycie w czerwcu 2021 r. Inwestycja ma potrwać w fazie budowy do początku 2024 r. Uruchomienie produkcyjne instalacji planowane jest na początek 2025 r.

Olefin III to największa inwestycja kluczowa dla rozwoju PKN Orlen

Jak zapowiadał wcześniej koncern, w szczytowym okresie inwestycji przy budowie ma być zatrudnionych ok. 10 tys. pracowników, w tym ok. 6 tys. zagranicznych - z Korei Płd., Indii, Malezji, Pakistanu, Filipin, a także z Turcji i Turkmenistanu. Specjalnie dla nich niedaleko placu budowy powstaje obecnie miasteczko kontenerowe.

Według PKN Orlen budowa kompleksu Olefiny III to największa inwestycja petrochemiczna w naszym regionie Europy od 20 lat i zarazem kluczowy projekt dla rozwoju koncernu.

W lutym PKN Orlen informował, że na budowie kompleksu Olefiny III trwają już pierwsze prace. Wcześniej, w styczniu do Polski dotarły drogą morską z Chin, a następnie barkami Wisłą do Płocka, pierwsze transporty urządzeń ponadgabarytowych dla instalacji. Transport ten zajął wtedy ok. 30 dni. Po rozładowaniu na nabrzeżu w Płocku elementy były przewożone nocą na plac budowy.

PKN Orlen, rozpoczynając budowę kompleksu Olefiny III zapewniał, iż na inwestycji tej skorzysta Płock i okoliczne gminy, gdyż jej realizacja "oznacza nowe miejsca pracy". "W wyniku realizacji projektu docelowo zatrudnienie w PKN Orlen wzrośnie o ok. 580 etatów" - informował koncern.

Jak podkreśla PKN Orlen, cała inwestycja wygeneruje dla budżetu państwa podatki w wysokości 160 mln zł rocznie, a jej efektem dla rodzimej gospodarki będzie zwiększenie dostępności petrochemikaliów bazowych, niezbędnych w wielu dziedzinach przemysłu, ograniczając w ten sposób konieczność ich importu.

Według koncernu, kompleks Olefiny III przyniesie również korzyści dla środowiska - w momencie uruchomienia produkcji emisja dwutlenku węgla na tonę produktu zmniejszy się aż o 30 proc.

