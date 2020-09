Komisja wybrała wariant przebiegu S16 przez Mazury

Wariant B przebiegu drogi ekspresowej S16 przez Mazury rekomendowała do dalszej realizacji Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. Po zatwierdzeniu proponowanego przebiegu przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, drogowcy złożą wniosek o wydanie decyzji środowiskowej - podał rzecznik GDDKiA w Olsztynie Karol Głębocki.

Droga nr 16 łączy zachodnią część regionu Warmii i Mazur ze wschodnią. Jest nazywana kręgosłupem województwa.

W ostatnich latach zmodernizowany został odcinek od Olsztyna do Borek Wielkich koło Mrągowa.

Obecnie trwają zabiegi, by przebudową objąć odcinek Mrągowo- Orzysz- Ełk.

To wąska, pełna zakrętów droga, z poboczami obsadzonymi drzewami, biegnąca blisko zabudowań. Drogowcy opracowali przebieg trasy w trzech wariantach. Największe kontrowersje wzbudził odcinek między Mrągowem a Woźnicami koło Mikołajek, ponieważ z uwagi na jeziora teren jest trudny.

Jak poinformował w środę rzecznik GDDKiA w Olsztynie Karol Głębocki, podczas posiedzenia w środę Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych zarekomendowała do dalszej realizacji wariant B przebiegu drogi ekspresowej 16 od Mrągowa do Ełku.



Spośród trzech propozycji, warianty A i B przebiegają bliżej obecnej drogi 16 i zakładają budowę mostu przez południową część jeziora Tałty tuż obok Mikołajek. Wariant C drogi przebiega od Mrągowa na północ, w pobliżu Muntowa przecina jezioro Juksty, a niedaleko Notystu Wielkiego przechodzi przez jezioro Tałty, po tym przechodzi na południe do miejscowości Woźnice. Największe protesty wzbudził wariant C, najbardziej wysunięty na północ przebieg trasy w pobliżu miejscowości Ryn.

Jak podkreślali aktywiści, którzy składali petycję z podpisami mieszkańców do oddziału olsztyńskiego GDDKiA, lokalna społeczność nie sprzeciwia się modernizacji drogi, ale nie chce się zgodzić na najdroższy, najbardziej ingerujący w środowisko wariant.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekonuje, że nie ma sprzeczności pomiędzy interesem mieszkańców regionu, a planowaną inwestycją. Budowa drogi ma służyć mieszkańcom województwa warmińsko-mazurskiego oraz turystom.



Od lat o jej budowę zabiegają lokalne samorządy i lokalni politycy, ponieważ Warmia i Mazury są najbardziej wykluczonym komunikacyjnie regionem Polski. Rozbudowa "szesnastki" jest wpisana w strategię rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego. Od kilkunastu lat działa Stowarzyszenie "Szesnastka", skupiające lobbujących na rzecz budowy drogi ekspresowej S16- wskazuje GDDKiA w Olsztynie. Za modernizacją drogi 16 opowiadają się działacze PiS.