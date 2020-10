Komora dla maszyny drążącej tunel w Łodzi gotowa

Komora startowa dla dużej maszyny TBM drążącej tunel łączący łódzkie dworce osiągnęła docelową głębokość 30 m. Drążenie dwutorowego tunelu w kierunku dworca Łódź Fabryczna ma się rozpocząć w grudniu 2020 r.

Jak wyjaśnił na poniedziałkowym spotkaniu z mediami w Łodzi prezes firmy PBDiM Mińsk Mazowiecki Mariusz Serżysko, powstała komora startowa ma średnicę 30 metrów i jest głęboka na 30 metrów.





W to miejsce będzie opuszczana w częściach duża maszyna drążąca TBM (ang. Tunel Boring Machine). Po jej zmontowaniu, w grudniu tego roku nastąpią prace wiertnicze. Rozpocznie się drążenie dwutorowego tunelu w kierunku dworca Łódź Fabryczna.

Zwrócił uwagę, że maszyna ma średnicę 13 metrów, długość 100 metrów, a wagę 2 tys. ton. Jej pierwsze elementy znajdą się na dole komory już pod koniec października.Również członek zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) Arnold Bresch przyznał, iż liczy, że drążenie tuneli rozpocznie się w grudniu tego roku. Zakłada, że inwestycja zakończy się na koniec 2022 roku."Zdajemy sobie sprawę, że wchodzimy w okres +czystej realizacji+ inwestycji i dopiero teraz mogą się pojawić problemy techniczne, na które jesteśmy przygotowani. Realny harmonogram prac zostanie opracowany razem z rozpoczęciem robót związanych z drążeniem" - powiedział.

Bresch już wcześniej podkreślał, że budowa kolejowych tuneli w Łodzi to "kolejny krok do zwiększenia możliwości łódzkiego węzła kolejowego i pełnego wykorzystania potencjału kolei".

Inwestycja prowadzona jest równocześnie w kilku miejscach, w rejonie ul. Stolarskiej i Odolanowskiej. Okrągła konstrukcja szybu wschodniego sięgnęła maksymalnej głębokości 30 m. W szybie zachodnim dla mniejszego TBM betonowane są ściany szczelinowe. Równocześnie maszyny pracują przy budowie łącznika między szybem wschodnim i zachodnim.

Jak informuje biuro prasowe PKP PLK, wykonawca pracuje również przy ul. Długosza. Ekipy wykonują ściany szczelinowe wykopu. To miejsce, z którego mniejsza tarcza ruszy w kierunku ul. Stolarskiej. Kolejny plac budowy jest w okolicy ul. Skarpowej, gdzie będzie się kończył jednotorowych tunel do Łodzi Żabieńca. Rozpoczęto już budowę komory; zaangażowany jest, podobnie jak na innych lokalizacjach, specjalistyczny sprzęt.

Duża maszyna o średnicy ponad 13 m i długości 110 m wykona dwutorowy tunel o długość 3 km i średnicy 12,7 m - odcinek od ul. Odolanowskiej do Łodzi Fabrycznej. Mniejsza tarcza wydrąży cztery jednotorowe tunele o łącznej długości ok. 4,5 km i średnicy 8,5 m. Rozpoczęcie drążenia przewidziano z rejonu ul. Długosza w kierunku ul. Stolarskiej. Następnie maszyna zostanie obrócona i zacznie pracę do stacji Łódź Żabieniec.

Produkcja 30 tys. elementów obudowy tunelu, tzw. tubingów, ruszyła koło Mszczonowa.

Służby prasowe PKP PLK zwracają uwagę, że równolegle do działań na budowach, prowadzone są prace projektowe związane z podziemnymi przystankami Łódź Polesie i Łódź Śródmieście. Wykonawca uwzględnia w projekcie dodatkowy, trzeci przystanek - Łódź Koziny.

Wykorzystywana w budowie tuneli technologia TBM polega na jednoczesnym drążeniu tunelu oraz jego budowie. Tarcza "mechanicznego kreta" obraca się trzy razy na minutę i rozdrabnia grunt, który jest na bieżąco wydobywany na powierzchnię. Wraz z przesuwaniem się tarczy powstaje przestrzeń, w której układane są kolejne pierścienie z tubingów. W ciągu doby maszyna może ułożyć około 10-15 m obudowy tunelu. Konstrukcja TBM zapobiega osiadaniu terenu i drganiom, minimalizuje kolizje z infrastrukturą miejską.

Budowa tunelu średnicowego to kontynuacja prac rozpoczętych budową dworca Łódź Fabryczna. Obiekt ten z dworca końcowego stanie się przelotowym.

Projekt "Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), Etap II, Odcinek Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec" jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jego wartość wynosi ponad 1,7 mld zł, z czego dofinansowanie unijne to ponad 1,4 mld zł.