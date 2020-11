Koncepcja budowy drogi ekspresowej S19 gotowa

Przyjęta została koncepcja programowa budowy drogi ekspresowej S19 na Podkarpaciu na odcinku Iskrzynia-Miejsce Piastowe - poinformowała rzeczniczka prasowa rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus. Dodała, że kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu.

Rarus podkreśliła, że przetarg w systemie "projektuj-buduj" ma być ogłoszony jeszcze w tym roku.

Koncepcja programowa została przyjęta podczas posiedzenia Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych (KOPI).

Jak wyjaśniła rzeczniczka, przyjęta koncepcja zawiera pełne rozpoznanie geologiczne terenu, na którym powstanie S19 na odcinku węzeł Iskrzynia-węzeł Miejsce Piastowe.

"Teren ten jest różnorodny i skomplikowany pod względem geologicznym, dlatego koncepcja zawiera rozpoznanie geologiczne podłoża. Wykonawca w ramach tego dokumentu dokonał ponad 1,2 tys. wierceń, a łączny metraż wierceń wynosi ponad 9,4 tys. m. Z przygotowanego dokumentu wynika m.in., że na odcinku, gdzie powstanie trasa, nie występują osuwiska" - podała rzecznika.

Odcinek między Iskrzynią a Miejscem Piastowym będzie miał długość ok. 10,3 km. W koncepcji programowej przewidziano m.in. budowę dwóch węzłów drogowych, powstanie też obwód utrzymania drogowego. Wybudowane będą również dwie estakady, pięć wiaduktów oraz 11 mostów.

Jak zaznaczyła Rarus, teraz kolejnym etapem będzie ogłoszenie jeszcze w tym roku przetargu na realizację w systemie "projektuj-buduj" tego odcinka razem z odcinkiem S19 Miejsce Piastowe - Dukla. "Te dwa odcinki razem stanowić będą swoistą obwodnicę Miejsca Piastowego" - dodała.

Droga ekspresowa S19, która będzie w naszym kraju najważniejszą częścią międzynarodowego szlaku Via Carpatia, będzie miała w Polsce ok. 580 km długości. Cała trasa ma być gotowa do końca 2026 r. i kosztować ma ponad 27 mld zł.

S19 będzie przebiegać od przejścia granicznego z Białorusią w Kuźnicy do granicy ze Słowacją w Barwinku. Połączy województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie.