Kończy się remont kolejowego mostu na rzece Warcie w granicznym Kostrzynie nad Odrą (Lubuskie). Efektem inwestycji wartej ok. 26 mln zł będzie uruchomienie na nim dodatkowego toru, co zapewni większe możliwości połączeń – poinformował rzecznik PKP PLK S.A. Mirosław Siemieniec.

Po zakończeniu prac pociągi pojadą z prędkością do 120 km/h - dwukrotnie szybciej niż przed pracami. Na finiszu jest układanie nowych torów na moście i na kilkusetmetrowym odcinku między mostem a stacją Kostrzyn nad Odrą.

Obiekt zyskał nowe stalowe elementy, usztywniające i wzmacniające konstrukcję, tzw. stężenia i poprzecznice. W podporach i przyczółkach mostu uzupełniono m.in. ubytki cegieł, kamienia i betonu.

Wyposażone w system elektrycznego ogrzewania rozjazdy zapewnią sprawne przejazdy także w trudnych warunkach zimowych. Remontowany jest także wiadukt kolejowy nad ul. Niepodległości, w pobliżu stacji Kostrzyn nad Odrą.

Efektem inwestycji wartej ok. 26 mln zł będzie uruchomienie na nim dodatkowego toru, co zapewni większe możliwości połączeń. Remont ponad czterystumetrowej przeprawy nad Wartą, to także odbudowa drugiego toru - niewykorzystywanego od 2011 r. Zakończenie prac finansowanych ze środków budżetowych jest planowane do końca tego roku. Inwestycja umożliwi przejazd większej liczby pociągów przez granicę polsko-niemiecką.

"Likwidacja tzw. wąskiego gardła zwiększy przepustowość mostu, co pozwoli na przygotowanie lepszej oferty podróży i dogodniejszych warunków dla przewozu towarów na odcinku Kostrzyn nad Odrą - Küstrin-Kietz" - powiedział rzecznik.

Wyposażone w system elektrycznego ogrzewania rozjazdy zapewnią sprawne przejazdy także w trudnych warunkach zimowych. W ramach realizowanych prac remontowany jest także wiadukt kolejowy nad ul. Niepodległości, w pobliżu stacji Kostrzyn nad Odrą. Wzmocniono konstrukcję obiektu. Ułożono nowe tory i przygotowano odwodnienie.

Modernizowany tzw. most berliński w Kostrzynie nad Odrą to ważny obiekt na linii kolejowej Tczew - Kostrzyn (linia nr 203). Przeprawa na Warcie prowadzi do granicy polsko-niemieckiej. Czteroprzęsłowy most, z kratownicowymi i żelbetowymi przęsłami, o długości 410 m został wybudowany w 1952 r.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. skoordynowały remont mostu na Warcie z realizowaną przez stronę niemiecką (DB Netz) przebudową przeprawy kolejowej na Odrze, między Kostrzynem nad Odrą a Küstrin-Kietz.

Prace uwzględniły także inwestycję prowadzoną przez Wody Polskie na odcinku między mostami, która jest efektem podpisanego w 2019 r. porozumienia między PKP PLK a PGW Wody Polskie. Obiekt nad Odrą będzie miał wysokość zapewaniającą właściwe warunki transportu rzecznego, wymaganego do uzyskania V klasy żeglowności.

"Zwiększą się możliwości komunikacyjne na rzece i wzrośnie bezpieczeństwo mieszkańców - wyższa przeprawa ułatwi w sezonie zimowym prowadzenie akcji lodołamania" - wyjaśnił rzecznik PKP PLK.

Do czasu zakończenia prac przez stronę niemiecką, planowanych obecnie do połowy 2023 r., na odcinku między Kostrzynem nad Odrą a Küstrin-Kietz obowiązuje zastępcza komunikacja autobusowa.

