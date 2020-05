Koniec drogowej sielanki? Budowlańców i GDDKiA czekają trudne rozmowy

Pandemia koronawirusa pokazała, że branża budowlana oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad potrafią wspólnie stawić czoła trudnej sytuacji. Dzięki temu prace na infrastrukturalnych placach budowy nie stanęły, a klimat między budowlańcami a GDDKiA wyraźnie się poprawił. W kolejnych tygodniach wzajemne relacje czeka jednak poważny test: negocjacje nowy warunków kontraktowych. Z rynku płyną już głosy niezadowolenia.

Drogowe koło zamachowe

Negatywnie oceniany jest również zapis, który wskazuje, że powodem do odstąpienia od umowy z winy wykonawcy jest podzlecenie jakiejkolwiek części robót bez akceptacji zamawiającego. Tymczasem, jak słyszymy na rynku, często trwają jeszcze ustalenia z inwestorem co do warunków podwykonawstwa, gdy na budowie prace już się toczą, bo terminy kontraktowe są bardzo napięte.Firmom nie podoba się też to, że w propozycjach nowych warunków brak jest jednoznacznego określenia wartości procentowej od kwoty kontraktu, rekompensującej poniesione koszty ogólne wykonawcy za każdy dzień przedłużenia kontraktu.Dotąd stosowano wartość 0,007 proc. kwoty kontraktowej, a obecnie proponowane jest zastąpienie tej wartości kosztem udokumentowanym przez wykonawcę. Natomiast we wcześniejszych rozmowach między branżą a GDDKiA pojawiał się pomysł, aby wartość procentowa była też powiązana z wartością kontraktu.W branży słychać też negatywne głosy dotyczące m.in. obowiązującego już zapisu, który narzuca generalnym wykonawcom waloryzację umów z podwykonawcami, jeśli są zawarte na dłużej niż 12 miesięcy.Zapis ten ma być trudny do realizacji w praktyce, gdyż większość podwykonawców robót budowlanych nie chce tej waloryzacji z obawy o redukcję ceny, gdyby poziom kosztów na rynku spadł. Dlatego bardziej korzystnym wyjściem miałaby być dobrowolność takiej waloryzacji, wynikająca z prawa podwykonawcy do skorzystania z niej.Jak się dowiedzieliśmy, w ubiegłym tygodniu mijał termin konsultowania wstępnych propozycji zmian w umowach przez główne organizacje branżowe.W rozmowie z WNP.PL potwierdziła to Barbara Dzieciuchowicz, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa. OIGD wspólnie z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa przesłała swoje uwagi GDDKiA.Prezes Dzieciuchowicz nie chciała jednak komentować tej sprawy, wskazując, że wcześniej organizacje chcą przedyskutować swoje uwagi z GDDKiA.Podobne stanowisko usłyszeliśmy od Tomasza Żuchowskiego, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, który przekazał nam, że wolałby odnieść się do sprawy w przyszłym tygodniu - po dokładnym zapoznaniu się z uwagami branży i rozmowach z jej przedstawicielami.Wydaje się zatem, że zarówno GDDKiA, jak i organizacje branżowe chcą uniknąć otwartej konfrontacji mimo widocznych rozbieżności w stanowiskach. Możliwe zatem, że negocjacje pozwolą im wypracować pewien kompromis.Obecnie mamy w Polsce 1694 km autostrad i 2460 km dróg ekspresowych - to łącznie 4153 km dróg szybkiego ruchu. Docelowo planowana sieć autostrad będzie miała 2100 km długości, a dróg ekspresowych 5880 km.W ubiegłym tygodniu Tomasz Żuchowski zapewniał podczas EEC Online, że koronawirus nie wpłynął w żaden sposób na tegoroczne plany przetargowe.- Podtrzymujemy plany na ten rok, dotyczące ogłoszenia 25 postępowań przetargowych. Dotąd zostały ogłoszone cztery, kolejne sześć będziemy chcieli ogłosić jeszcze w pierwszym półroczu tego roku - wskazał Żuchowski.Poinformował, że w tym roku GDDKiA ma podpisanych już 16 dużych umów o wartości ok. 10 mld zł, a plan na cały rok zakłada podpisanie 29 umów na łączną kwotę ok. 19 mld zł.GDDKiA realizuje obecnie 96 zadań o wartości 46 mld zł, a w budowie znajduje się prawie 1,2 tys. km nowych tras. Ponad 135 zadań znajduje się w przygotowaniu i obejmują one drogi o długości ponad 2,7 tys. km- Natomiast na program budowy 100 obwodnic w tym roku planujemy uruchomić ok. 3,5 mld zł. Te liczby pokazują, że perspektywy najbliższych lat, co najmniej do 2026 r., są dobre dla branży budowlanej - podsumował Żuchowski.Zobacz też: 30 pytań i 30 konkretnych odpowiedzi z GDDKiA. Czytelnicy WNP.PL przepytali szefa