Tempo wzrostu cen materiałów budowlanych osiągnęło w maju najniższy poziom od dwóch lat - zauważyli eksperci portalu RynekPierwotny.pl. Jak dodali, można założyć, że sytuacja rynkowa powróciła do względnej normalności.

Według danych Grupy PSB Handel ceny materiałów budowlanych w maju wzrosły średnio o 5 proc.

Jak wskazali analitycy, najbardziej wiarygodnym prognostykiem rozwoju koniunktury na rynku materiałów budowlanych jest sytuacja na pierwotnym rynku mieszkaniowym.

Najnowsze statystyki sprzedaży Grupy PSB, które pokazują pierwsze i dość wyraźne po dłuższej przerwie zwiększenie popytu na materiały budowlane w kraju.

Ceny materiałów budowlanych. Odnotowano spadki w kliku grupach

Odnotowano wzrosty w 15 grupach towarowych: cement, wapno (+31 proc.); farby, lakiery (+16 proc.); chemia budowlana (+11 proc.); wyposażenie, AGD (+10 proc.); motoryzacja (+9 proc.); stolarka (+9 proc.); ogród i hobby (+9 proc.); instalacje, ogrzewanie (+8 proc.); wykończenia (+7 proc.); sucha zabudowa (+7 proc.); dekoracje (+7 proc.); narzędzia (+6 proc.); płytki, łazienki, kuchnie (+6 proc.); oświetlenie, elektryka (+3 proc.); ściany, kominy (+0,4 proc.).

Spadek cen nastąpił w pięciu grupach: izolacje wodochronne (-0,3 proc.); otoczenie domu (-3 proc.); dachy, rynny (-7 proc.); izolacje termiczne (-17 proc.); płyty OSB, drewno (-24 proc.).

Jak podkreślili eksperci portalu RynekPierwotny.pl, dynamika cen materiałów budowlanych w maju kontynuowała trwającą od ponad roku jednostajną zniżkę, a tempo materiałowej drożyzny osiągnęło najniższy poziom od dwóch lat.

Sytuacja rynkowa cen materiałów budowlanych powróciła do względnej normalności

"Bez większego ryzyka można założyć, że sytuacja rynkowa powróciła do względnej normalności" - ocenili.

Zauważyli, że w dalszym ciągu najszybciej drożeje cement, wapno - tym razem o 31 proc. rdr, co oznacza wyhamowanie wzrostu cen spoiwa o 7 pkt proc.

"Ponownie, tym razem bez wyjątku we wszystkich pozostałych grupach towarowych zanotowano istotny statystycznie regres dynamiki cen. Na drugim biegunie, podobnie jak miesiąc wcześniej, klasyfikację zamykają płyty OSB i drewno, izolacje termiczne oraz dachy z rynnami, w przypadku których zanotowano już dość wyraźne spadki cen rok do roku. Co więcej, powiększenie stawki grup towarowych z ujemną dynamiką już do pięciu pozycji może zapowiadać nadchodząca powoli korektę krajowych cen materiałów budowlanych" - przewidują.

"Tu wciąż nie widać wzrostu aktywności inwestycyjnej inwestorów - tak indywidualnych, jak i firm deweloperskich. W statystykach GUS budownictwa mieszkaniowego maj był kolejnym miesiącem marazmu inwestycyjnego. Dopóki stan ten nie ulegnie radykalnej zmianie, większych perturbacji na rynku materiałów budowlanych nie należy oczekiwać" - stwierdzili.

Kwestia materiałów budowlanych przestała być dla branży problemem

Podkreślili zarazem, że z zarządów największych firm deweloperskich docierają sygnały, iż kwestia materiałów budowlanych przestała być dla branży problemem.

Dodali, że zdecydowanie pozytywnym akcentem są najnowsze statystyki sprzedaży Grupy PSB, które pokazują pierwsze i dość wyraźne po dłuższej przerwie zwiększenie popytu na materiały budowlane w kraju.

Jak przytoczyli, w maju w ramach Grupy PSB sprzedaż materiałów była średnio niższa o 9 proc. w relacji rdr., a dodatnią dynamikę odnotowano w dziewięciu pozycjach, podczas gdy miesiąc wcześniej była tylko jedna - farby, lakiery.

Najwyższą dodatnią dynamikę odnotowano w pięciu grupach: płyty OSB, drewno (+26 proc.); farby, lakiery (+25 proc.); cement, wapno (+16 proc.); chemia budowlana (+13 proc.); motoryzacja (+8 proc.).

Z kolei największe spadki nastąpiły w kategoriach: stolarka (-17 proc.); wykończenia (-20 proc.); dachy, rynny (-32 proc.); izolacje termiczne (-42 proc.); ściany, kominy (-46 proc.).

