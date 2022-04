Koniec euforii na rynku mieszkaniowym?

W pierwszym kwartale 2022 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Spadła natomiast liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto - wynika z najnowszych danych GUS.

Kwietniowa informacja GUS, publikująca wstępne dane budownictwa mieszkaniowego w marcu oraz I kwartale 2022 r., prezentuje wyniki, które mogą sugerować raczej schyłkową fazę rynkowej euforii inwestycyjnej. Trudno bowiem o zdecydowanie optymistyczne wnioski, jakie dałoby się wysnuć na podstawie wolumenów wypracowanych przez inwestorów w trzech pierwszych miesiącach bieżącego roku - komentuje Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Więcej oddanych, mniej rozpoczętych

Według wstępnych danych, w okresie styczeń-marzec 2022 roku oddano do użytkowania 54,7 tys. mieszkań, tj. 3,2 proc. więcej niż w roku ubiegłym. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 29,3 tys. mieszkań – o 3,6 proc. mniej niż w 2021 r., natomiast inwestorzy indywidualni – 24,2 tys. mieszkań, tj. 12,6 proc. więcej. W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 97,8 proc. ogółu nowo oddanych mieszkań. W pozostałych formach budownictwa, tj. spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej, oddano do użytkowania łącznie 1 194 mieszkania (wobec 1 110 przed rokiem).

Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych wyniosła 5,4 mln m2, czyli o 5,9 proc. więcej niż przed rokiem, a przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania osiągnęła wartość 98,0 m2.

W pierwszym kwartale 2022 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 77,8 tys. mieszkań, tj. o 8,0 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2021 roku. Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (52,0 tys., spadek o 8,2 proc. r/r) oraz inwestorzy indywidualni (24,4 tys., spadek o 10,1 proc.). Łącznie w ramach tych form budownictwa otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 98,2 proc. ogółu mieszkań. W pozostałych formach budownictwa odnotowano 1 365 mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (774 w roku ubiegłym).

Od początku roku do końca marca 2022 r. rozpoczęto budowę 53,3 tys. mieszkań, tj. o 16,3 proc. mniej niż przed rokiem. Deweloperzy rozpoczęli budowę 31,7 tys. mieszkań (o 21,1 proc. mniej), a inwestorzy indywidualni 20,9 tys. (o 5,8 proc. mniej). Łącznie udział tych form budownictwa wyniósł 98,6 proc. ogólnej liczby mieszkań. W pozostałych formach budownictwa rozpoczęto budowę 757 mieszkań (wobec 1 417 w roku poprzednim).

Szacuje się, że na koniec marca 2022 roku w budowie pozostawało 869,6 tys. mieszkań, tj. o 3,6 proc. więcej niż w analogicznym miesiącu 2021 r.

Ruch budowlany w obszarze budownictwa mieszkaniowego w Polsce

W pierwszym kwartale 2022 r. najwyższe wartości dla mieszkań oddanych do użytkowania, mieszkań których budowę rozpoczęto oraz na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, odnotowano w województwie mazowieckim (odpowiednio 9,3 tys., 9,9 tys. i 13,1 tys. mieszkań). Wysokie wartości zanotowano również w województwie wielkopolskim (6,7 tys., 5,4 tys. i 8,7 tys.) i małopolskim (5,9 tys., 4,9 tys. i 6,6 tys.).

Ruch budowlany w obszarze budownictwa mieszkaniowego według województw (styczeń- marzec 2022 r.)

