Konkurs Techmatstrateg: 168 mln na rozwój technologii materiałowych

Na wsparcie innowacyjnych projektów z zakresu technologii materiałowych trafi do konsorcjów polskich przedsiębiorstw i jednostek naukowych ponad 168 mln zł. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło trzeci konkurs Techmatstrateg.

Do dofinansowania zostało wybranych trzynaście projektów - poinformowało NCBR.

Techmatstrateg III to konkurs na projekty obejmujące innowacje w zakresie technologii materiałów konstrukcyjnych, materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych, materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach, a także materiałów dla magazynowania i przesyłu energii.

"Jestem przekonany, że współpraca naszych naukowców i przedsiębiorców, którzy przygotowują się do realizacji kolejnej puli bardzo wymagających projektów w dziedzinie technologii materiałowych, zaowocuje transferem wyników prac do gospodarki w postaci nowych materiałów oraz produktów powstałych na ich bazie. Właśnie ten praktyczny aspekt konkursu ma wielką siłę przyciągania nowatorskich pomysłów ambitnych zespołów" - komentuje cytowany w komunikacie minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

O dofinansowanie w konkursie mogły się ubiegać konsorcja jednostek naukowych i przedsiębiorstw. Jedno konsorcjum może się składać z 3-7 podmiotów. Po podpisaniu umów z wykonawcami wsparcie udzielone zostanie na realizację fazy badawczej (badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe) oraz fazy przygotowania do wdrożenia (prace przedwdrożeniowe).

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 5 mln zł, a maksymalna wartość dofinansowania to 30 mln zł. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa można uzyskać nawet do 80 proc. dofinansowania fazy badawczej projektu.

"Konkurencja była duża, ponieważ w konkursie wpłynęło 45 wniosków. Pozwoliło nam to wyłonić projekty badawczo-rozwojowe, które mają szansę przyczynić się do wzrostu znaczenia Polski w obszarze nowoczesnych technologii materiałowych. To prężnie rozwijająca się dziedzina o strategicznym znaczeniu, dlatego warto w nią inwestować poważne środki. Kwota dofinansowania w trzech konkursach Techmatstrateg sięga w sumie 471,4 mln zł" - podsumowuje dyrektor NCBR Wojciech Kamieniecki.

Zainicjowany w 2016 r. program Techmatstrateg - zorganizowanym w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych "Nowoczesne technologie materiałowe" - ma na celu pobudzanie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Realizowane w ramach niego projekty mają służyć opracowaniu i przygotowaniu wdrożenia nowych produktów, technik, technologii oraz całego spektrum innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach zgodnych z priorytetowymi kierunkami badań prowadzonych obecnie w Unii Europejskiej i na świecie w obszarze nowoczesnych technologii materiałowych.