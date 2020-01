Konserwator zabytków nie zgodzi się na przebudowę zabytkowego wiaduktu w centrum Krakowa

Małopolska Wojewódzka Konserwator Zabytków Monika Bogdanowska nie zgodzi się na przebudowę wiaduktu kolejowego nad ulicą Grzegórzecką w centrum Krakowa, która wiązałaby się ze zniszczeniem jego konstrukcji.

Zgodnie z najnowszym projektem przedstawionym przez inwestora PKP PLK, wymienione miałby zostać wszystkie wewnętrzne elementy konstrukcyjne wiaduktu, a na zewnątrz pozostawiona XIX-wieczna okładzina ścian i sklepień.

"Z wstępnych analiz wynika, że przedstawiony projekt nie spełnia naszych oczekiwań - nadal jest to projekt, w którym zachowana jest tylko powierzchnia wiaduktu, a cała reszta jest usunięta, zredukowana jest m.in. grubość sklepień" - mówiła w piątek dziennikarzom Bogdanowska.

"Chcemy zachować ten wiadukt jako konstrukcję inżynierską, z uwagi na to, że jest ona wyjątkowa. To jedna z ostatnich i jedyna w Krakowie łukowa konstrukcja mostowa" - podkreśliła konserwator. Dodała, że chodzi właśnie o zachowanie i ochronę tej konstrukcji inżynierskiej, a nie jej zewnętrznej powłoki.

Według Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie najlepszym rozwiązaniem byłoby: wzmocnienie fundamentów wiaduktu i wprowadzenie do wnętrza filarów osobnej konstrukcji, na której spoczywałby nowy pomost, po którym poruszałyby się pociągi. Stary, zabytkowy wiadukt pozostałby niezależną, samonośną konstrukcją. "To jest rozwiązanie, przy którym wiadukt zostaje zachowany" - podkreśliła Monika Bogdanowska.

Wiadukt został wybudowany w latach 1861-1863 jako most kolejowy nad starym korytem Wisły. Ma 98 m długości i 12 m szerokości. W latach 1878-1880, gdy zasypano dawne koryto Wisły, most stał się wiaduktem i pozostał nim do dziś.

Po przebudowie na wiadukcie mają się mieścić dwa tory, a dwa kolejne na obiekcie wzniesionym równolegle do niego. W sąsiedztwie ma powstać nowy przystanek kolejowy Kraków Grzegórzki.

Jak poinformował PAP Piotr Hamarnik z zespołu prasowego PKP PLK, Polskie Linie Kolejowe oraz wykonawca czekają na szczegółowe uwagi dotyczące trzeciego wariantu prac przy wiadukcie. "Projektanci będą sprawdzać, czy realizacja tych uwag jest możliwa z technicznego punktu widzenia. Zależy nam na jak najszybszym uzyskaniu zgód Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, by móc kontynuować prace przy tej ważnej i wyczekiwanej przez podróżnych inwestycji" - powiedział Hamarnik.

Przebudowa wiaduktu jest elementem modernizacji linii średnicowej E30. Prace rozpoczęły się w lipcu 2017 r. W ramach inwestycji powstają nowe, 850-metrowe estakady w miejsce nasypu ziemnego biegnącego przez centrum Krakowa od ul. Kopernika do ul. Miodowej, na której znajdą się dodatkowe dwie pary torów oraz trzy nowe mosty na Wiśle, a także stacje kolejowe. W sumie PLK przebudowują 20 km torów. Wartość inwestycji przekracza 1 mld zł, z czego unijne dofinansowanie wynosi 194,9 mln euro. Zakończenie całości prac planowane jest na przełomie 2020 i 2021 r.