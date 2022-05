Konsorcjum Torpolu bliżej dużego kontraktu kolejowego

Oferta złożona przez konsorcjum z udziałem Torpolu otrzymała najwyższą liczbę punktów w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP PLK - poinformowała spółka w w komunikacie w piątek. Wartość oferty to 963,95 mln zł brutto.

Zorganizowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe przetarg dotyczy zaprojektowania i wykonania robót dla zadania pn.: "Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka - Nowy Sącz na odc. E".

Zobacz też: Torpol z mniejszą sprzedażą przez problemy z unijnymi funduszami, ale za to z większym zyskiem

Torpol poinformował w piątek, że „w związku z zamknięciem aukcji elektronicznej przeprowadzonej w ramach przetargu (…) oferta złożona przez konsorcjum z udziałem emitenta w ramach aukcji elektronicznej otrzymała najwyższą ilość punktów.” - Kryterium oceny ofert złożonych w ramach ww. przetargu stanowi cena brutto (waga 100 proc.) - czytamy w komunikacie.

Zobacz też: Torpol pozyskał nowy kontrakt od PKP PLK na stację Olsztyn Główny

Konsorcjum, w którym Torpol ma 70 proc. udziałów zaoferowało, że wykona to zlecenie za 963,95 mln zł brutto. (tj. ok. 783,7 mln zł netto), w tym cena za realizację zakresu podstawowego 951 mln zł brutto (tj. ok. 773,17 mln zł netto).

Środki inwestora przeznaczone na realizację zakresu podstawowego inwestycji wynoszą ok. 754,8 mln zł brutto.

Grupa Torpol mocno weszła w 2022 rok osiągając w pierwszym kwartale rekordowe wyniki. Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł ok. 31 mln zł ( wzrost 88 proc. rok do roku ), EBITDA wyniosła 29 mln zł (wzrost 104 proc. ) a zysk netto ok. 20,3 mln zł (wzrost o 211 proc.).

Torpol specjalizuje się w kompleksowej realizacji obiektów komunikacyjnych takich jak szlaki i stacje kolejowe oraz torowiska tramwajowe, a także obiekty inżynierskie. Świadczy także usługi z zakresu budowy, modernizacji oraz remontów sieci elektroenergetycznych napowietrznych średnich i niskich napięć, sygnalizacji świetlnej sterowania ruchem drogowym, systemów oświetlenia ulicznego oraz sieci telekomunikacyjnych, jak również usługi projektowe w zakresie powyższych inwestycji komunikacyjnych.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl