Konsorcjum Torpolu przebuduje fragment linii kolejowej za prawie miliard złotych

Oferta złożona przez konsorcjum, którego Torpol jest liderem, została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) na przebudowę odcinka linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz - podała spółka.

Oferta jest warta blisko 963,95 mln zł brutto, czyli ok. 783,7 mln zł netto. Udział Torpolu w konsorcjum wynosi 70 proc.

Jak podaje Torpol, termin realizacji inwestycji został określony na 30 miesięcy od daty rozpoczęcia w zakres podstawowy. Oprócz tego umowa przewiduje dodatkowe opcje,

Opcja nr 1 zakłada termin realizacji 108 miesięcy od dnia upływu okresu zgłaszania wad dla zakresu podstawowego. Oświadczenie o skorzystaniu z opcji nr 1 inwestor może złożyć nie wcześniej niż na 12 miesięcy i nie później niż na 6 miesięcy przed terminem upływu okresu zgłaszania wad dla zakresu podstawowego,

Opcja nr 2 zakłada, że termin realizacji inwestycji zostanie określony przez inwestora w oświadczeniu o skorzystaniu z opcji nr 2, jednak nie później niż do dnia upływu okresu zgłaszania wad dla zamówienia podstawowego, a w przypadku skorzystania przez inwestora z opcji nr 1 - do zakończenia jej realizacji.

Kwota oferty złożonej przez Torpol wynosi ok. 963,95 mln zł brutto (ok. 783,7 mln zł netto), w tym cena za realizację zakresu podstawowego to 951 mln zł brutto (ok. 773,17 mln zł netto), cena za realizację prawa opcji nr 1 wynosi 4,45 mln zł brutto (ok. 3,6 mln zł netto), a cena za realizację prawa opcji nr 2 wynosi 8,5 mln zł brutto (ok. 6,9 mln zł netto).

