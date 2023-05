Konsorcjum z Torpolem na czele ma duże zamówienie od PKP PLK

Konsorcjum, którego liderem jest Torpol, zawarło z PKP Polskie Linie Kolejowe umowę na roboty budowlane dotyczące linii kolejowej Chabówka-Nowy Sącz. Wynagrodzenie za realizację podstawowego zakresu kontraktu wynosi około 773,17 mln zł netto - poinformował Torpol.

Torpol poinformował, że konsorcjum, którego spółka jest liderem, w wyniku przetargu zawarło 11 maja 2023 roku umowę z PKP Polskie Linie Kolejowe (inwestor) na realizację inwestycji "Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka - Nowy Sącz na odc. E".

Wynagrodzenie konsorcjum wynosi ok. 963,95 mln zł brutto (ok. 783,7 mln zł netto), w tym wynagrodzenie za realizację zakresu podstawowego kontraktu 951 mln zł brutto (ok. 773,17 mln zł netto).

Torpol podał, że jego udział w konsorcjum wynosi około 76 proc.

Poinformował też m.in., że termin realizacji inwestycji wynosi 30 miesięcy od daty podpisania umowy dla zamówienia podstawowego i 24 miesiące dla zamówienia wynikającego z ewentualnego prawa opcji.

Według stanu na 5 kwietnia 2023 roku najwięksi akcjonariusze Torpolu, spółki zajmującej się budową i modernizacji infrastruktury kolejowej, to Centralny Port Komunikacyjny (38 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki), Nationale Nederlanden OFE (9,86 proc.) i PKO TFI ( 8,79 proc.).

