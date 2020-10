Konsorcjum z udziałem Unibepu z kontraktem drogowym za ponad 40 mln zł

Konsorcjum firm Unibep (lider konsorcjum) oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Trakt podpisało umowę na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie". Szacunkowa wartość wynagrodzenia należnego konsorcjum z tytułu realizacji umowy wynosi około 40,4 mln zł netto - poinformował Unibep.

Uczestniczący w wideokonferencji wiceminister infrastruktury Rafał Weber podkreślił, że zadaniem rządu jest dbanie o bezpieczeństwo obywateli na drogach, więc modernizacja dk 66 temu będzie służyć.Przypomniał, że w Podlaskiem realizowane są duże inwestycje związane z budowę tras S61 Via Baltica i S19 Via Carpatia, ale oprócz tego ważna jest także poprawa infrastruktury na już istniejących drogach krajowych.Ocenił, że modernizacja pozwoli "dokonać wielkiej interwencji" na tej drodze, dzięki czemu będzie ona bardziej bezpieczna w ruchu drogowym dla mieszkańców i dla osób przejezdnych, tranzytu, ale też rowerzystów, pieszych, bo taka infrastruktura powstanie.Dyrektor infrastruktury Unibepu Adam Poliński podkreślił, że przebudowę będą prowadzić regionalne firmy, a inwestycja oznacza dla nich dalszy rozwój. Zapewniał, że prace będą prowadzone tak, by w jak najmniejszym stopniu powodowały utrudnienia komunikacyjne w trakcie modernizacji.W I półroczu 2020 grupa Unibep osiągnęła 10,3 mln zł zysku netto, co licząc rok do roku oznaczało wzrost o około 47 proc. Taki zysk został osiągnięty przez grupę Unibep przy sprzedaży w I półroczu 2020 na poziomie około 733 mln zł wobec sprzedaży 725 mln zł w I półroczu 2019.