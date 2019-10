Konsultacje na temat Rail Baltica dopiero po opiniach odpowiednich instytucji

Dopiero po uzyskaniu opinii różnych instytucji nt. rozważanych nowych wariantów przebiegu trasy kolejowej Rail Baltica w rejonie Białegostoku i na północy regionu, warianty te będą przedstawione do konsultacji społecznych mieszkańcom województwa podlaskiego - zapowiada PKP PLK SA.

Kubera mówił, że na odcinku Warszawa-Białystok i Białystok-Ełk po zakończeniu inwestycji pociągi osobowe mają jeździć z maksymalną prędkością 200 km/h, a od Ełku do granicy w Trakiszkach 250 km/h, bo do takiej prędkości Rail Baltica jest budowana na Litwie.Marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki podkreślił, że Rail Baltica to inwestycja kluczowa dla województwa podlaskiego z punktu widzenia rozwoju i gospodarki regionu. Podkreślał, że władzom zależy, żeby powstała. Podkreślał, że samorząd województwa chce współuczestniczyć w pracach nad wyborem wariantów, prosił o informowanie władz o spotkaniach na ten temat, bo chce w nich brać udział.Przewodniczący sejmiku województwa podlaskiego Bogusław Dębski również podkreślał, że sprawa Rail Baltica będzie wymagała dalszej uwagi ze strony samorządu, bo to strategiczna inwestycja w regionie, a prace nad wariantami mają służyć temu, by wybrano najlepszy. Zapowiadał zbieranie przez samorząd wszystkich wniosków z toczącej się dyskusji. Mówił, że inwestycja powinna być wprowadzona do wojewódzkiego planu zagospodarowania przestrzennego.