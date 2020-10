Kontrakt na budowę ekspresowej siódemki do Warszawy zerwany

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podjęła decyzję o odstąpieniu od umowy z IDS-Bud na budowę drogi ekspresowej S7 pomiędzy węzłami Lesznowola i Tarczyn o długości blisko 15 km. To kolejny kontrakt pomiędzy GDDKiA a IDS-Bud zerwany w ostatnich miesiącach.

Trzy odcinki, dwa nadal w toku

Przypomnijmy również, że w lipcu GDDKiA odstąpiła od umowy z konsorcjum spółek IDS-Bud i Altis Holding na budowę odcinka ekspresowej Zakopianki - drogi S7 Lubień – Naprawa. Taki sam ruch ogłosiła ogłosiło później konsorcjum, wskazując zamawiającego jako winnego zakończenia współpracy, a także wyliczając swoje roszczenia na przeszło 100 mln zł.Fragment S7 między węzłami Lesznowola i Tarczyn to jeden z trzech odcinków tej ekspresów pomiędzy Warszawą a Grójcem. Umowy na ich realizację zostały zawarte w sierpniu 2017 r.Wybudowane zostaną dwie jednie po trzy pasy ruchu pomiędzy węzłem Lotnisko (Warszawa) a węzłem Lesznowola, a dalej do obwodnicy Grójca droga będzie posiadała po dwa pasy ruchu.Jak przypomniała GDDKiA, zadanie A to odcinek od węzła Lotnisko (bez węzła) do węzła Lesznowola (z węzłem) o długości ok. 6,6 km.- Po odstąpieniu od umowy z nierzetelnym wykonawcą, firmą Rubau w maju 2019 r., w lutym 2020 r. podpisaliśmy kontrakt z firmą Polaqua. Wartość tej umowy to 457,3 mln zł brutto. W ramach zadania wybudowane zostaną m.in. dwa węzły - Zamienie i Lesznowola. Prace zakończą się w październiku 2022 r. Zaawansowanie rzeczowe przekroczyło 15 proc. - wskazała GDDKiA.Zadanie B to odcinek, który realizował IDS-Bud. Zadanie to, obejmuje blisko 15 km drogi, przewiduje też budowę m.in. trzech węzłów - Antoninów, Złotokłos oraz Tarczyn Północ.Natomiast zadanie C to odcinek od węzła Tarczyn Północ (bez węzła) do początku obwodnicy Grójca o długości ok. 7,9 km, który realizuje firma Mota-Engil Central Europe. Wartość kontraktu to ok. 203,4 mln zł brutto.- Na tym odcinku powstanie węzeł Tarczyn Południe. Zakończenie wszystkich prac przewidziane zostało w marcu 2021 r. Ponadto analizowane jest roszczenie o wydłużenie czasu na ukończenie do maja 2021 r. Zaawansowanie rzeczowe wynosi ponad 75 proc. - podsumowała GDDKiA.