Kontrakt na budowę obwodnicy za prawie 75 mln zł podpisany

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała kontrakt z generalnym wykonawcą projektu i budowy obwodnicy Gryfina (województwo zachodniopomorskie) w ciągu drogi krajowej nr 31.

Umowa o wartości 74,77 mln zł brutto została zawarta z konsorcjum firm Roverpol oraz Rover Infraestructuras.

Trasa będzie miała 5,6 km długości i powinna zostać ukończona w 2025 r.

To pierwsza z dziewięciu inwestycji z rządowego Programu 100 Obwodnic w woj. zachodniopomorskim, dla której została podpisana umowa na realizację.

Finisz w 2025 roku

100 obwodnic

W sumie w ramach tego Programu powstanie w Polsce 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś.

