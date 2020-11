Kontrakty budowlane. Generalni wykonawcy muszą pamiętać o tym ryzyku

Jest już uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego dotyczącej kar umownych za niepłacenie podwykonawcom (III CZP 67/19). Sąd potwierdził uprawnienia zamawiających, będących podmiotami publicznymi, do naliczania kar umownych za opóźnienie w płatnościach dla podwykonawców.

Równi i równiejsi

W rezultacie jedynie zamawiający publiczni mogą stosować takie kary.- W dalszym ciągu będzie więc dochodzić do sytuacji, w których zamawiający publiczni będą żądać od wykonawców oświadczeń o rozliczeniu się z bliższymi i dalszymi podwykonawcami. W razie braku tych rozliczeń, naliczane będą oczywiście kary umowne. Z drugiej strony, wykonawcy nie będą mogli obciążyć swoich bezpośrednich podwykonawców sankcją w postaci kary umownej, w razie gdy ci nie rozliczą się ze swoimi podwykonawcami - zaznaczył Bazan.Jak podkreślił, uchwała SN wskazuje jednak poważne ograniczenie praw dochodzenia kar umownych przez zamawiających, jeśli to oni odpowiadają za przedłużanie się okresu opóźnienia płatności do podwykonawcy.- Uchwała SN powinna więc skończyć z praktyką zamawiających polegającą na wstrzymywaniu płatności bezpośredniej do daty płatności faktury VAT wystawionej przez wykonawcę generalnego. W praktyce zdarzały się przypadki, gdzie zamawiający dostawali wezwania od podwykonawców, ale oczekiwali z płatnością bezpośrednią, aż wymagalna stawała się kolejna transza wynagrodzenia generalnego. Takimi działaniami zamawiający jednocześnie doprowadzali do zwiększania należnej im kary umownej - zaznaczył Bazan.W jego ocenie orzeczenie SN musi być brane pod uwagę przy analizie ryzyk w nowych przetargach.- Natomiast w już zawartych umowach, wykonawcy muszą teraz dwa razy zastanowić się, czy na pewno zaakceptować płatność bezpośrednią zamawiającego w celu np. usunięcia impasu związanego z brakiem środków do rozliczenia z np. jedynym podwykonawcą blokującym rozliczenie robót z kolejnego okresu - podsumował adwokat.