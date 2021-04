Kontrakty na budowę 32 km autostrady A2 podpisane

W 2024 roku pojedziemy autostradą A2 do Białej Podlaskiej (Lubelskie) – zapowiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. W czwartek podpisano umowy na zaprojektowanie i budowę dwóch odcinków tej autostrady o łącznej długości 32 km.

Podczas konferencji podpisane zostały umowy na zaprojektowanie i budowę dwóch odcinków autostrady z wykonawcami wybranymi w przetargach przez Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

Jedna z umów dotyczy ok. 18-kilometrowego odcinka autostrady A2 między miejscowością Malinowiec a węzłem Łukowisko. Umowa opiewa na kwotę 530 mln zł a wykonawcą tego odcinka jest Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor.

Druga umowa dotyczy projektu i budowy ok. 14 km autostrady na odcinku Swory - Biała Podlaska. Wykonawcą jest firma Polaqua, a wartość umowy to 470 mln zł.

"Rusza realizacja autostrady A2 miedzy Siedlcami a Białą Podlaską. (...) W 2024 roku pojedziemy autostradą A2 do Białej Podlaskiej" - powiedział Adamczyk podczas wideokonferencji w czwartek.



Minister podkreślił, że budowa autostrady A2 we wschodniej części Polski między Siedlcami a Białą Podlaską jest możliwa dzięki decyzji rządu PiS w 2017 r. o poszerzeniu programu budowy dróg krajowych. "Jeszcze do niedawna, szczególnie za czasów rządów naszych poprzedników, tej autostrady, tego ważnego połączenia drogowego nie było w planach" - zaznaczył Adamczyk.



Zadaniem wykonawców jest przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń na budowę, co według planów ma nastąpić na przełomie roku 2021 i 2022 r. Potem mają rozpocząć się prace budowalne. Na obu odcinkach autostrady trasa ma mieć dwie jezdnie, z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa.



Powstaną też węzły drogowe, m.in. na skrzyżowaniu z drogą ekspresową S19 w miejscowości Łukowisko oraz drogi do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rodzaj nawierzchni drogi (betonowa czy bitumiczna) określi wykonawca na etapie przygotowania dokumentacji projektowej.

Obecny na czwartkowej wideokonferencji wiceminister zdrowia, senator Waldemar Kraska podkreślił, że inwestycja realizowana jest w trudnym okresie, gdy trwa walka z pandemią.

