Koronawirus coraz mniej straszny dla budowlańców

- Pozostajemy nastawieni optymistycznie, gdyż wydaje się, że zarówno w Polsce, jak i Niemczech nie dojdzie do administracyjnego wstrzymania prac na budowach. Widzimy też, że pracownicy dostosowali się do nowej sytuacji - podkreślił Dariusz Grzeszczak, prezes Erbudu, pytany przez portal WNP.PL o aktualne perspektywy dla branży w związku z pandemią koronawirusa.

Zwrócił przy tym uwagę, że zakończył się już związany z koronawirusem administracyjny przestój na budowach w Belgii, dzięki czemu pracownicy Erbudu mogli wrócić tam do realizacji sześciu kontraktów - W Belgii przestój na budowach zazwyczaj ma miejsce w lipcu, gdy trwa pełnia sezonu urlopowego. Spodziewamy się zatem, że wstrzymanie prac na budowach, do którego doszło w marcu, zostanie skompensowane latem - powiedział.- Przestój na budowach trwał równo miesiąc i 20 kwietnia wznowiliśmy prace. Jednocześnie Belgia, choć ważna dla nas, nie ma obecnie dużego udziału w przychodach grupy. Stąd nie spodziewamy się, aby wydarzenia na rynku belgijskim miały znaczący wpływ na tegoroczne plany Erbudu - zaznaczył.Prezes Grzeszczak, pytany o sytuację na kontraktach realizowanych dla prywatnych inwestorów, zapewnił, że spółka nie odbiera od nich sygnałów, aby chcieli wstrzymywać prowadzone przedsięwzięcia.- Część z nich nawet przyspieszyła płatności, aby zmniejszyć ryzyko potencjalnych zakłóceń w harmonogramach budów. Deweloperzy mieszkaniowi i komercyjni na ogół wstrzymują się obecnie z rozpoczynaniem nowych budów, co z pewnością w dużej mierze jest związane z dotychczasowym zamrożeniem dużej części gospodarki - wyjaśnił prezes.- Jednocześnie bardzo utrudnione są obecnie wszelkie procesy administracyjne, a także kontakty z instytucjami finansowymi czy samymi wykonawcami, co ma wpływ chociażby na negocjowanie kontraktów. W kolejnych miesiącach sytuacja powinna stopniowo wracać do normy, co pozwoli uruchomić sporo nowych budów - dodał.Erbud dobrych perspektyw oczekuje wciąż w segmencie energii odnawialnej, w którym specjalizuje się zależna spółka PBDI.- Widzimy niesłabnące zainteresowanie dużymi projektami fotowoltaicznymi i wiatrowymi ze strony inwestorów prywatnych. Jednocześnie ambitne plany rozwoju farm fotowoltaicznych i wiatrowych mają państwowe koncerny i spółki. Dlatego w sektorze energii odnawialnej nie oczekujemy zmian w koniunkturze - ocenił Grzeszczak.- 2020 będzie też rokiem realizacji prac budowlanych na naszym dużym kontrakcie na budowę drogi ekspresowej S3. Z pewnością chcielibyśmy jednak, aby PBDI próbowało w tym roku pozyskać też kilka nowych, mniejszych zleceń w sektorze drogowym, o wartości na poziomie 50-100 mln zł każdy - dodał.Erbud nie zamierza obecnie korzystać z rozwiązań przewidzianych w tarczy antykryzysowej czy finansowej.- Dla budownictwa najważniejsze jest to, aby inwestycje były kontynuowane, a kolejne przetargi ogłaszane. Jednocześnie jesteśmy za tym, aby programy pomocowe dla innych sektorów gospodarki były jak najzasobniejsze, bo to przełoży się na szybszą poprawę kondycji całego państwa - podkreślił Dariusz Grzeszczak.- W kolejnych kwartałach kluczowe będzie, aby zarówno państwo, jak i inwestorzy prywatni nie rezygnowali z przedsięwzięć. Kluczowa w tym kontekście będzie polityka państwa związana z finansowaniem inwestycji, a także możliwości kredytowania projektów przez banki. Inwestycje są najlepszym wsparciem dla gospodarki w trudnych czasach - podsumował.Spółkę założył w 1990 r. Dariusz Grzeszczak wraz z ojcem Erykiem Janem Grzeszczakiem. Przez pierwsze 10 lat istnienia firma działała na rynku niemieckim, a następnie zaczęła się dynamicznie rozwijać także w Polsce.W 2003 roku strategicznym inwestorem Erbudu została niemiecka spółka Wolff & Müller, która ma 32,4 proc. akcji. Na GPW firma jest notowana od 2007 roku.Obecnie wśród znaczących akcjonariuszy Erbudu znajdują się jeszcze Dariusz Grzeszczak (22,7 proc.) oraz Józef Zubelewicz (5,2 proc.), a także NN OFE (9,4 proc.), Aviva OFE Aviva BZ WBK (9,2 proc.) i PKO OFE (5,6 proc.).