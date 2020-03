Koronawirus magazynów się nie ima

Pandemia COVID-19 z pewności odbije się na wszystkich sektorach rynku nieruchomości komercyjnych. Ze wstępnych obserwacji poczynionych przez ekspertów Colliers International wynika, że odpornością na koronawirusa wykazuje się rynek magazynowy, głównie z uwagi na znaczne ożywienie handlu e-commerce.

- Od momentu wybuchu epidemii koronawirusa w Polsce widać znaczące pobudzenie w branży e-commerce. Wielu naszych klientów - najemców centrów dystrybucyjnych - sygnalizuje wzrost obrotów dochodzący nawet do 100 proc. Należy pamiętać, że obecna sytuacja jest tymczasowa, ale może przyczynić się do zmiany nawyków konsumentów. W obecnej sytuacji niektóre produkty dostępne są tylko online, zatem osoby, które dotąd nie korzystały z zakupów przez internet, będą zmuszone oswoić się z rynkiem e-commerce, a do wirtualnych sklepów być może powrócą nawet po zakończeniu kryzysu – mówi Maciej Chmielewski.W perspektywie długoterminowej spodziewać się można zmian w łańcuchach dostaw i przesunięcia produkcji bliżej rynków popytu (near-shoring) oraz większego przyspieszenia automatyzacji w zakresie on-shoringu. Duża część produkcji farmaceutycznej odbywa się poza Europą, więc jest to jeden z sektorów, który należy potraktować priorytetowo.