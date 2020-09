Koronawirus mocno uderzył w Monnari

Spadek przychodów o ponad 24 proc., a także blisko 18 mln zł straty netto - takimi wynikami zakończyło się pierwsze półrocze 2020 r. dla grupy Monnari Trade. Jako przyczynę zarząd wskazuje załamanie gospodarcze spowodowane pandemią Covid-19.

Dodano, że po stronie realizowanej strategii grupa prowadzi natomiast działania w celu rozbudowania nowych kanałów dystrybucji, w tym budowy sieci franczyzowej, oraz poszerzenia dostępności towarów w kanale e-commerce.- Mając na uwadze fakt, iż sytuacja zamrożenia gospodarki była spowodowana decyzją rządu oraz nie była elementem życia gospodarczego, należy traktować to jako poważne zdarzenie, które obniża znacząco wyniki w bieżącym roku, jednak nie świadczy o wewnętrznych problemach grupy kapitałowej, utracie pozycji rynkowej czy obniżeniu potencjału marki Monnari - podkreślono.- Jednocześnie mając na uwadze zniesienie zakazu handlu od dnia 4 maja b.r. w obiektach powyżej 2000 m kw. i z tym związany powrót do generowania obrotów, oraz wdrożenie zarządzania kryzysowego wewnątrz grupy, zarząd nie widzi zagrożenia dla kontynuowania działalności - zaznaczono.W raporcie spółka poinformowała, że w minionym półroczu jeden salon marki Monnari został powiększony oraz jeden salon został zamknięty.- Finalnie, zmiany te w niewielki sposób wpłynęły na powierzchnie sprzedaży pod marką Monnari. W strukturze sieci salonów nie było innych istotnych zmian. Na koniec pierwszego półrocza 2020 r. było 36,8 tys. m kw. vs. 36,6 tys. m kw. w pierwszym półroczu 2019 r. Na dzień 30 czerwca 2020 r. marka Monnari posiadała 166 salonów vs. 168 salonów w porównywalnym okresie 2019 r. - wyliczyła spółka.- Dodatkowo, na dzień 30 czerwca 2020 roku funkcjonowało 29 salonów dla marki Femestage o powierzchni 4,7 tys. m kw. vs. 25 salonów o powierzchni 3,7 tys. m kw. na koniec pierwszego półrocza 2019 r. W pierwszym półroczu b.r. zostały otwarte dwa salony marki Femestage - podsumowano.Głównym akcjonariuszem spółki Monnari Trade jest jej prezes Mirosław Misztal, który kontroluje 26 proc. głosów na walnym. Znaczący pakiet akcji ma jeszcze spółka Fair (14,4 proc.), a 10,2 proc. akcji własnych znajduje się w posiadaniu Monnari Trade.